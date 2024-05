La ragazza del secolo scorso alla Giudecca

“Rossana Rossanda. La Ragazza del Novecento”, la mostra appena inaugurata nella sede dell’Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) è nata nei giorni in cui è arrivata all’Iveser la donazione di Doriana Ricci con la biblioteca e i mobili di Rossana Rossanda.

Tra quegli scatoloni c’erano anche gli album fotografici dell’infanzia di Rossanda, che sono esposti in mostra e da cui sono tratte molte delle foto dei primi pannelli. Per chiunque abbia letto con passione l’autobiografia di Rossana Rossanda, La ragazza del secolo scorso, quegli album rendevano evidente il ruolo delle foto lì contenute nel risvegliare la memoria infantile di Rossanda e nel costruire i presupposti della narrazione di quei primi anni di vita, anni vissuti a Pola e successivamente a Venezia.

Ed è da questo spunto che è nata l’idea di arricchire quel volume, già ricco e importante, realizzando una mostra che permettesse di illustrare La ragazza del secolo scorso, da dedicare a Rossanda nel centenario della nascita, raccontando quel libro attraverso documenti e immagini che ne mostrassero, in altro modo, la vitalità e che raccontassero in parallelo, sia pure in maniera ausiliaria rispetto a quel racconto, alcuni dei principali momenti del volume.

Le prime parti della mostra continuano ad essere senz’altro questo, un’illustrazione della autobiografia, anche per la difficoltà di trovare fonti diverse rispetto a quelle interne, per l’assenza di punti di vista che non siano quelli già presenti nel volume. Anche se, alcune tracce esterne, che non abbiamo inserito in mostra, sono reperibili per esempio negli archivi scolastici, ma anche nei giornali dell’epoca. Pietro Lando, nelle sue ricerche sul Lido, si è reso conto per esempio di un articolo del Gazzettino che raccontava dei premi agli studenti lidensi più meritevoli, e lì compariva la Rossana Rossanda studentessa che nel 1934-35, in prima media, risultava premiata, insieme a Maria Teresa Gallo (e a Livio Maitan, di un anno più vecchio) e ad altri. E qualcosa di questa prima idea originaria è rimasta, tanto nella cronologia, che abbiamo mantenuto uguale a quella della Ragazza, e quindi nella scelta di ricostruire il percorso della vita di Rossanda tra la nascita e la radiazione dal Partito, ma anche attraverso la decisione di dedicare due pannelli a delle citazioni del volume. Il rapporto profondo con l’autobiografia è presente in fondo anche nell’assonanza del titolo della mostra con quello autobiografico.

Tuttavia, progressivamente la ricerca per la realizzazione di questa mostra ha permesso di costruire una narrazione che, seppure non diversa, non si sovrappone completamente a quella della Ragazza del secolo scorso e ci permette di evidenziare pezzi di vita e relazioni che nell’autobiografia erano diversamente valorizzate o di soppesarle diversamente, ma anche di aggiungere nuove voci.

Il fascicolo universitario di Rossanda permette di evidenziare, per esempio, oltre a qualche dato in più sul suo percorso di studi e sulla sua tesi di laurea, anche l’iscrizione ai Guf, che il volume faceva intuire, ma non diceva esplicitamente. Come pure, quel fascicolo racconta qualcosa di più sulle condizioni economiche difficili, e soprattutto sulle difficoltà di reinventarsi del padre, dopo la crisi del 1929. In più, se non restano – come è facilmente immaginabile – fonti coeve dell’impegno di Rossanda nella Resistenza, abbiamo però messo in mostra, grazie a Maria Teresa Sega e alla disponibilità della Fondazione Isec di Sesto San Giovanni, un racconto di quella esperienza inviato a Giuliana Beltrami Gadola, nel 1980.

Giulia Albanese presenta la mostra “Rossana Rossanda. La Ragazza del Novecento”. Al tavolo dei relatori Mario Isnenghi e Domenico Luciani

Le due narrazioni – quella dell’autobiografia e quella della mostra – cominciano a diversificarsi maggiormente intorno al dopoguerra, quando più ampie sono le fonti reperibili e forse meno rilevante è l’ausilio delle foto nella ricostruzione della autobiografia. Il primo dato che mi sembra significativo è il rapporto tra pubblico e privato che emerge dalle foto che abbiamo ricevuto. Se quasi il privato non esiste, o è lasciato molto sotto traccia nella narrazione di Rossanda, le uniche foto che abbiamo del maestro Antonio Banfi, e del marito Rodolfo, oltre che della suocera, sono quelle di una vacanza al mare, che ci raccontano una Rossanda diversa dalla dirigente di partito di cui leggiamo nell’autobiografia. Non abbiamo esposto tutte le foto private di quegli anni, ma ce n’erano diverse altre, anche con amici che allo stato attuale non siamo riusciti ancora a riconoscere, e che ci raccontano di momenti di svago e di amicizie che sembrano importanti, per esempio con Vando Aldovrandi e Wanda Cerati, che fanno parte della storia politica e di intellettuale di Rossanda, ma anche della Rossanda privata.

È naturale che sia così, soprattutto in una fase di uso molto diverso da quello attuale della fotografia, ma queste immagini aprono e moltiplicano ulteriormente le possibilità di racconto di una vita, e anche dei possibili vissuti e non vissuti nella vita di Rossanda, che appaiono ancora più ricchi di quelli da lei raccontati nelle pagine dell’autobiografia. Inoltre, in qualche modo più forte, anche se difficilmente palpabile, il ruolo e la presenza di Banfi non solo come mentore, ma anche come patrocinatore di Rossanda appare in questa prima fase del dopoguerra. Con lui, il suocero e mastro, e con altri, Rossanda fa il suo primo viaggio in Unione Sovietica, di cui purtroppo non abbiamo reperito foto. Banfi viene nominato solo en passant con riferimento a quel viaggio, anche se possiamo immaginare che la sua presenza non sia accessoria e di sicuro è rilevante per il trovarsi lì, all’Associazione Italia-Urss e nel partito di Rossanda. Sempre en passant c’è un riferimento di Rossanda al dolore provato da Banfi per i fatti di Ungheria, ma anche al suo silenzio, che sembra raccontare di una consonanza di idee profonda sul comunismo idealizzato e realizzato tra i due. Di lui e della sua memoria – e questo non l’abbiamo testimoniato nella mostra – Rossanda si occupa a più riprese, dopo la morte, contribuendo a gestirne l’eredità politica, malgrado siano anche gli anni della separazione con il figlio. È chiaro che questa relazione con Antonio Banfi andrebbe ulteriormente esplorata, come pure andrebbe esplorata la relazione con il marito Rodolfo che si mantenne di affetto negli anni, se consideriamo che nella nostra biblioteca abbiamo segni di un dialogo che continua negli anni.

Degli anni alla Casa della cultura, e grazie agli archivi della Casa della cultura, si sono poi aperti squarci di particolare interesse e gli scambi di lettere, frutto soprattutto del lavoro di organizzatrice culturale, che fanno emergere a pieno la brillante personalità di Rossanda, il livello della sua interlocuzione con i protagonisti della cultura e della politica di quegli anni, il suo posizionamento, la sua autorevolezza, ma anche l’ironia. Un dato eccezionale se si considera la sua età, piuttosto giovane, anche per quei decenni, se si pensa al ruolo ricoperto – anche se ridimensionato nelle pagine dell’autobiografia-, e il suo essere donna.

Una foto rappresenta con grande efficacia questa sua eccezionale modernità ed è una foto del 1957 in cui la direttrice della Casa della cultura discute di stampa femminile con Billa Pedroni Zanuso, di poco più vecchia di lei, e anche lei laureata con Banfi e fondatrice di un femminile moderno ‘Arianna’; Maria Gloria Sears, di poco più giovane di Rossanda, poetessa, alla fine degli anni ’50, capoufficio editoriale di Einaudi, scomparsa prematuramente, e Joyce Lussu, nata nel 1912, e quindi decisamente la più grande delle quattro, di cui è difficile dire rapidamente, ma che fu scrittrice, poetessa, antifascista e partigiana, oltre che tra le fondatrici dell’Unione donne italiane. C’è un chiaro divario tra Lussu e Rossanda e le altre due, nel modo in cui mettono in modo e in mostra la loro femminilità. Rossanda poi appare anche la più giovane delle quattro, quella meno in linea con la moda dei tempi, probabilmente la più austera, direi anche quella che guarda altrove, e forse al futuro. Ad ogni modo, e questa foto ben lo rappresenta, è evidente che l’incarico alla Casa della cultura fa di Rossanda un crocevia di esperienze unico, in generale, e specialmente unico per una donna della sua generazione, e anche per una donna comunista e militante di quella generazione. La Casa della cultura è infatti un luogo che apre la porta ad una molteplicità di mondi che il partito da solo non aprirebbe, molto più eterogeneo, quasi un’isola nella guerra fredda, che permette di spiegare molte cose della attività culturale, politica e giornalistica di Rossanda negli anni successivi.

Gli anni Cinquanta sono fondamentali anche per un’altra ragione, come risulta anche dall’autobiografia. Qui infatti vi sono le pagine con le riflessioni più dense sul comunismo, l’Unione sovietica, il ruolo del Pci, il rapporto di Rossanda e degli intellettuali con il Pci, il ruolo di ponte della Casa della cultura. Pagine drammatiche in cui Rossanda afferma che le si sia svelato all’improvviso l’odio degli operai ungheresi per il comunismo, e in cui racconta gli effetti profondi, anche sul suo corpo, di quella rottura, quando dice “quei giorni mi vennero i capelli bianchi, è proprio vero che succede, avevo 32 anni”. In tutto questo non c’è spazio per una vicenda che pure avrebbe permesso di mettere nero su bianco, e non solo nelle pieghe della coscienza il proprio prendere posizione su quella vicenda, né la reazione che ne venne dal partito. In mostra questo c’è una lettera che Rossanda, con Giuseppe Del Bo, Giangiacomo Feltrinelli, Enzo Modica, Giuliano Procacci, Marcello Venturi, Luigi Cortesi – ancora una volta l’unica donna – inviano il 29 ottobre 1956, all’indomani dell’entrata delle truppe sovietiche a Budapest, alla direzione del Partito a Roma, ma anche alla federazione milanese oltre che all’Unità locale. Rossanda non racconta neppure la durissima reazione contro di loro, e esplicitamente contro di lei, di Pietro Secchia che, pochi giorni dopo, al Comitato Federale di Milano di pochi giorni dopo, li tacciava di poca sincerità e di ipocrisia, e quindi di rompere con la linea del partito.

Di quegli anni, tra i Cinquanta e i Sessanta ci restano anche, oltre alla documentazione del partito, anche le foto di alcuni viaggi in Europa centro-orientale – a Stoccolma nel 1958, riunioni di lavoro in Germania est negli anni Sessanta, a Praga nel 1965– forse il più notevole di tutti, con Carlo Levi, Ladislav Mnacko, Pasolini, e poi a Dobris con Ernst Fisher, segretario del partito comunista austriaco – e in Ungheria a Budapest con Luporini e altri –; per gli anni Cinquanta e i primi anni Sessanta i carteggi della Casa della Cultura, che qui sono riassunti con uno scanzonato scambio con Italo Calvino, che rimanda alla vicenda del 1956. Lo vedrete, ma il punto centrale – e rispetto al quale Calvino non dà risposta – è proprio il rapporto tra il Partito comunista e gli intellettuali. E ci restano i molti testi scritti, documentazione interna del partito sull’opera di Rossanda alla direzione della sezione culturale, gli articoli scritti per Rinascita e per il Contemporaneo, le corrispondenze, che sono in parte stati studiati, ma che si presterebbero ad ulteriori approfondimenti, meno interni alla vita del Partito.

Non abbiamo foto invece di Rossanda nell’incontro con Parigi, in quell’inizio di anni Sessanta che segna una rinascita e un cambiamento, e che, se dovessimo stare alle foto conservate, sono soprattutto anni segnati dal dialogo negli anni cinquanta e sessanta con Jean Paul Sartre, di cui restano diverse testimonianze fotografiche. Di quel tornante sono anche la fine del matrimonio di Rossanda con Rodolfo Banfi, l’abbandono di Milano, l’inizio della vita di parlamentare e l’attività di organizzazione culturale al partito (di cui avremo modo di parlare il 5 giugno con Alessandro Barile) e l’incontro fondamentale, anche per la sua riflessione sul comunismo (anche se era una riflessione che si era già definita prima) con Karol, fino alla morte di Togliatti, che non abbiamo messo in mostra, ma che pesa. Sono gli anni in cui ricominciano anche – o almeno così pare – dei rapporti più intensi di Venezia, che sono segnalati dagli scambi epistolari con Luigi Nono e Cesco Chinello in modo particolare, e che ci appaiono aumentare in prossimità dell’anno degli studenti, anno di cui abbiamo anche una testimonianza di una presenza di Rossanda non come protagonista ma come osservatrice partecipante, in un’assemblea ad Architettura, grazie all’archivio di Paolo Cacciari ora alla Fondazione Rinascita 2007.

Prima del 1968, c’è però anche l’occasione di andare a Cuba, invitata da Carlos Franqui, con Karol. Le foto sono magnifiche e ci mostrano Rossanda in tutte le sue diverse dimensioni: la leader politica, l’osservatrice della rivoluzione, la donna di società e di cultura che interloquisce alla pari con intellettuali e politici: emergono insomma tutte le diverse dimensioni della figura di Rossana Rossanda. Per altro, su questo viaggio si potrebbe ragionare di più, perché avviene già dentro la rottura con il Pci, malgrado una serie di articoli appaia su Rinascita su questa esperienza, come potrete vedere. Il viaggio desta preoccupazioni sulle posizioni di Rossanda e prese di distanza anche da chi con Rossanda condivide percorsi di vita dentro il partito (ci sono belle lettere dei veneziani su questo), perché Cuba per molti versi rappresenta il segno di una vita che va avanti e che non deve essere necessariamente ai margini del partito.

Con Fidel Castro e con Jean Paul Sartre

Sull’allontanamento dal Pci a partire dal 1965 ci sono pagine molto belle – e particolarmente forti – dell’autobiografia, che non sono sostituibili. Di quegli anni però ci rimangono le foto del congresso del gennaio 1966, in cui Rossanda è all’apice del suo ruolo politico, e però segnano anche l’inizio del conflitto: l’esplosione di quella storia e di quella forma di militanza tra il 1968 e il 1969 sembra essere a ben vedere, una conseguenza inattesa, ma possibile, di quell’allontanamento subito. In mostra però si possono vedere le tracce che questo strappo comporta nel mondo nel quale Rossanda ha vissuto. Particolarmente importante in modo particolare la lettera che Massimo Mila invia a Luigi Nono, in cui appare evidente come il destino di Rossanda non è destino individuale, ma sentito e visto come collettivo. Sarebbe stato bello, ma non c’era né lo spazio né la possibilità in questa mostra seguire la divaricazione delle strade di Rossanda dal Pci, e del Pci dal movimento degli studenti, dalla nuova sinistra sviluppatasi in quegli anni.

L’altro grande passaggio è la nascita del manifesto, che porta il segno della felicità degli inizi, della sperimentazione, della speranza del cambiamento, che si intreccia con il conflitto che si apre con il Partito, un conflitto che sembra inizialmente componibile. E infatti in mostra c’è la prima pagina di una lettera a Berlinguer in cui, con la autorevolezza e chiarezza che la contraddistinguono, Rossanda prova a far pulizia e a spiegare la natura delle divergenze e ad aprire la strada per una ricomposizione, per far cambiare il corso della storia e della sinistra italiana. Quella ricomposizione, lo sappiamo, non ci sarà, e in mostra ci sono anche estratti dell’ultimo intervento in comitato centrale di Rossanda, conservato all’Archivio di stato di Firenze, un intervento che non sappiamo se sia bagnato casualmente o segnato dall’emozione. Abbiamo scelto infine di chiudere la mostra tornando su Venezia, l’unica città di cui Rossanda si sentiva nostalgica e che amava, la ragione per cui l’Iveser ospita questi preziosi materiali.

In conclusione, la mostra permette di soppesare con più forza dell’autobiografia le circostanze di contesto che fecero di Rossana Rossanda, Rossana Rossanda, e cioè un’intellettuale militante dotata di una straordinaria autorevolezza e autonomia e capace di attraversare un dopoguerra articolato e complesso da protagonista, seppure dimostrando di saper dialogare con i tempi che mutavano. Un’autorevolezza e un’autonomia tanto più rilevanti, negli anni in cui parliamo, in quanto si trattava di una giovane donna che si era fatta sostanzialmente da sola, nonostante gli autorevolissimi mentori, e che di questa capacità e autonomia aveva una lucida consapevolezza, la consapevolezza che le permetteva di fare delle scelte dolorose ma di rottura.

La seconda è che il pannello sull’Ungheria dimostra con chiarezza che quel critico interrogarsi sul comunismo e sul ruolo del partito che riconosciamo alla storia del manifesto e a Rossanda, non è il frutto di una rilettura che Rossanda dà di sè nel dopo 1989, ma è invece il frutto di scelte e di una consapevolezza che Rossanda si porta dietro, con forza e coraggio, fin dagli anni ‘50. Interrogativi, scelte e coraggio che Rossanda rivendica nella La ragazza del secolo scorso e che dimostrano come quella scelta tra il partito e l’autonomia personale sia un rovello che ancora continua ad attraversarla, nella dimensione individuale e collettiva, fin negli anni Duemila e che, mi pare, è una questione che lei lascia tutta intera ai nostri tempi, irrisolta e gravosa di conseguenze per il nostro paese.

La mostra, che durerà fino al 30 giugno 2024, è stata resa possibile dal lavoro di un comitato scientifico-organizzativo composto da Giovanni Sbordone, Maria Teresa Sega, Gilda Zazzara, Elena Cadamuro, Marco Borghi, Giorgio Cecchetti, Mario Isnenghi. Dal lavoro di Massimo Lanza e dello studio Lanza che con grande generosità ha realizzato questa idea, da Andrea de Marchi che ha generosamente accettato di fare da ufficio stampa della mostra, e soprattutto da Doriana Ricci senza cui questa mostra non avrebbe mai visto la luce. Fondamentale il contributo e la generosità dell’Archivio di Stato di Firenze, del Centro Apice dell’Università di Milano, della Casa della Cultura di Milano, della Fondazione Isec di Sesto San Giovanni, della Fondazione Feltrinelli, della Fondazione Luigi Nono, della Fondazione Gramsci di Roma, della Fondazione Rinascita 2007 di Venezia, dell’editore Einaudi e del manifesto.

