Otto parole per salvare l’Europa

Dall’ultimo voto europeo, nel 2019, è successo di tutto: pandemia, guerre, inflazione, i danni sempre più evidenti del clima che cambia per causa nostra. Accanto a tutto ciò, però, una cosa è rimasta uguale: la necessità di completare l’unità dell’Europa. Era vero ieri, lo è a maggior ragione oggi; ed è proprio la storia di questi cinque anni che lo dimostra.

L’Europa che ha funzionato, che è stata all’altezza delle sfide, ha potuto farlo perché è stata messa in condizioni di agire. Penso all’acquisto in comune dei vaccini che ci ha permesso di salvare vite e uscire prima dal Covid, alle misure di sostegno economico prese durante la pandemia, a partire dal piano Next Generation EU (da cui è derivato poi il PNRR italiano), oppure l’unità in politica estera che ha consentito una reazione immediata e compatta all’aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina.

Queste sono state eccezioni; positive, ma pur sempre eccezioni. E hanno dimostrato che quando all’Europa si permette di essere efficace, conferendole strumenti e competenze, essa dà risposte adeguate ed è vicina ai cittadini. Se, viceversa, prevalgono gli egoismi nazionali e non si ha il coraggio di mettere l’Europa in condizioni di agire, rendendo strutturali le eccezioni di questi anni, allora non riusciremo a incidere sui grandi avvenimenti della nostra epoca. Ciò si vede tragicamente nell’incapacità europea di contare davanti alla terribile strage che da troppo tempo continua in Medioriente: una colpevole assenza che ci ricorda ancora una volta che l’Europa potrà essere un vero attore geopolitico solo quando i suoi Stati membri condivideranno questo ambito di azione.

Michele Bellini

Michele Bellini, autore di Salviamo l’Europa. Otto parole per riscrivere il futuro per l’editore Marietti 1820, lo descrive bene nel suo recentissimo libro-bussola arguto e adatto a un pubblico vasto, questo cortocircuito che è una delle questioni più importanti da risolvere, ovvero: se ci aspettiamo che l’Europa sia all’altezza della storia, dobbiamo pretendere da chi ci governa che essa sia messa in condizioni di esserlo. Non possiamo contemporaneamente avere (azioni efficaci) senza dare (competenze e strumenti). Una regola fondamentale, che non vale solo in politica, ma in qualsiasi ambito della vita.

Ecco perché la scelta che come europei abbiamo davanti è netta: proseguire con l’integrazione europea (a partire da quegli ambiti dove è sempre più evidente la necessità di un’azione sovranazionale) per rafforzare l’Europa – e, con essa, l’Italia – oppure condannarci all’irrilevanza, all’incapacità di influenzare le cose. Una scelta dai molteplici aspetti, che Bellini ha provato a raccontare nel saggio, Salviamo l’Europa, attraverso otto parole chiave: Geopolitica, Allargamento, Sovranità, Democrazia, Sostenibilità, Immigrazione, Convergenza, Tecnologia.

Partendo da una delle sfide, quella climatica, più imperative per i tempi complicati che stiamo vivendo. Pensare a un’Europa sociale, sostenibile e solidale non è quindi un miraggio. Ci vuole solo il coraggio di mettersi in cammino. Bellini ci indica la strada.

