Tik Tok al Met Gala

Mentre infuriano due guerre in Europa e in Medio Oriente e mentre il mondo sta col fiato sospeso per la minaccia di una guerra nucleare, al Met, il famoso Metropolitan Museum of Art di New York, si è appena conclusa la kermesse che da giorni appassionava tutti i media americani – quelli popolari e quelli più pensosi: televisioni, carta stampata e social media – e tutto il mondo dello spettacolo, della moda, dello sport, degli influencer con milioni (decine di milioni) di followers.

Di che si tratta? Sulla carta il Met Gala è un evento annuale per raccogliere fondi a favore dell’Istituto del costume del museo, ma da quando a organizzarlo, cioè da una ventina d’anni, è Anna Wintour, la direttrice di Vogue e di altre blasonate riviste di moda, da noioso raduno di attempate signore e signori della aristocrazia di sangue e di denaro newyorkese (il rimando alla serie The Gilded Age è d’obbligo), è diventato tutt’altra cosa: un evento così alla moda e imperdibile da essere comunemente chiamato “l’Oscar della Costa orientale”.

Dettagli del corsetto Swarovski tempestato di cristalli 60k, indossato da Karlie Kloss al Met Gala 2024

Cosa succede al Met Gala nel corso della serata, dopo la sfilata – anzi l’ascesa – sulla scalinata del Met da parte delle più belle e famose signore del mondo dello spettacolo e di altrettanti famosi divi, non è dato saperlo alla folla plebea che rimane fuori assiepata lungo le transenne controllata a vista dalla polizia. Si sa che la serata prevede una sontuosa cena e poi uno spettacolo canoro da parte delle star più accreditate del momento (nelle edizioni passate hanno cantato Rihanna, Lady Gaga e Madonna). Ma siccome è proibito filmare o registrare quello che succede all’interno, nessuno lo sa con certezza. Del resto è giusto che i ricchi che vi partecipano abbiano la loro privacy; perché in effetti si tratta di un evento per ricchi, veri ricchi che seppure rigorosamente a inviti, prevede che ogni “invitato” paghi la bella somma di 75.000 dollari, mentre la prenotazione di un tavolo da dieci ha il costo di 350.000 dollari.

A chi (come me) non ha dimestichezza con il mondo della monda ricordo che il Met Gala non è una sfilata di moda e non sono modelle a sfilare, ma star dei più vari ambiti che si mettono in mostra, si pubblicizzano, indossando abiti nuovi (o anche vintage) ispirati al tema della festa, che quest’anno era “The Garden of Time” (il giardino del tempo), un ambiguo riferimento a un racconto di J. G. Ballard (più noto per il suo Crash): abiti disegnati e cuciti dalle più note case di moda del mondo (assenti le italiane): Chanel, Lowe, Marc Jacob, Prada, Givenchy, Margiela, Balenciaga… che partecipano esclusivamente a scopo di “beneficienza” a favore del Met, cioè – se vogliamo entrare nel concreto – di promozione pubblicitaria dei rispettivi brand con il vantaggio di potere dedurre le spese dalle tasse.

Ma non è di questo che volevo parlarvi, né degli splendidi abiti – che davvero meritano di essere visti – di Zendaya, di Nicole Kidman, di Jennifer Lopez, di Venus Williams, di Bad Bunny, e di una dozzina (almeno) di altre celebrità; né delle assenti (“mi si nota di più se ci vado o se non ci vado?”): Rihanna, Taylor Swift e Madonna che hanno deciso di non interrompere le loro tournée in giro per il mondo. Vorrei invece fare alcune considerazioni di tipo diverso.

Intanto notare che il Met Gala, pur fatto e partecipato da persone in carne e ossa, è un grandissimo evento immateriale. A differenza dei grandi concerti dove il pubblico, magari molto da lontano (e spesso solo su un grande schermo), può però ammirare i propri idoli di persona, qui il pubblico non c’era: non solo all’interno del museo dove si è svolta la festa, ma neppure all’esterno. Pochi isolati più in là infatti si svolgeva, in contemporanea e in stridente contrasto con quello del Met, un altro evento (anch’esso molto pubblicizzato dai media): le manifestazioni degli studenti della Columbia University e del City College contro le stragi a Gaza. Gli studenti per di più minacciavano di organizzare un corteo di protesta fino davanti al Met, così che la polizia ha prudentemente transennato tutta l’area permettendo soltanto a fotografi e giornalisti accreditati di assistere alla sfilata. Gli altri, il popolo degli appassionati, hanno potuto seguirla soltanto attraverso la diretta in streaming organizzata da Vogue e su canale video di TikTok.

Cosa voglia dire tutto ciò non saprei dirlo. I divi ci sono sempre stati (fin dai tempi del teatro greco), ma oggi vengono “consumati” dal pubblico quasi esclusivamente in modo virtuale, sulla carta e su internet. La distanza tra la realtà vera in cui vive la gente e la realtà virtuale è enormemente aumentata. Come è aumentata la distanza, ormai abissale, di reddito e di stile di vita tra la stragrande maggioranza della popolazione e gli appartenenti a una piccola elite, irraggiungibile ai comuni mortali e visibile solo nel mondo virtuale: i divi miliardari dello spettacolo, dello sport, della moda, dell’impresa, della finanza.

Photo: Courtesy of NAILS BY MEI

TikTok merita un discorso a parte. Nell’annuncio del Met Gala di quest’anno il suo CEO (amministratore delegato), il singaporiano Shew Chen, veniva indicato, assieme alla casa di moda Lowe, come presidente onorario dell’evento. Non si sa quanto TikTok abbia versato per questo privilegio, ma dovrebbe trattarsi di almeno cinque milioni di dollari. Il giovane e aitante Chen, bersagliato dai fotografi sulla scalinata del Met insieme alla bella moglie Kao, anche lei ricchissima imprenditrice, era in precedenza sconosciuto al grande pubblico.

Lo conosceva invece il mondo della politica (oltre che della finanza), da quando era stato chiamato l’anno scorso a testimoniare davanti al Congresso che indagava sul possibile furto da parte del governo cinese di dati sensibili riguardanti i 170 milioni di follower americani (praticamente metà della popolazione) di TikTok. In quell’occasione Chen provò a dire che lui stesso non è cinese ma di Singapore, che la moglie è una cittadina americana di origine taiwanese e che la proprietà di TikTok è distribuita tra una mezza dozzina di grandi fondi di investimento americani, canadesi, giapponesi, e la Cina ne detiene solo l’uno per cento.

Ma tant’è. Nel clima crescente di contrapposizione anticinese per motivi economici e geopolitici, le preoccupazioni sulla sicurezza hanno spinto il Congresso, con l’approvazione della Casa bianca, a imporre a TikTok di vendere la proprietà entro nove mesi pena l’oscuramento negli Stati Uniti. In risposta al diktat del Congresso TikTok ha mobilitato i suoi followers e ha lanciato una imponente campagna per ingraziarsi il favore del pubblico, di cui la partecipazione “onoraria” al Met Gala è solo un tassello. L’anno scorso aveva anche organizzato una seguitissima kermesse musicale in Arizona, questa volta per un pubblico in carne e ossa.

Come andrà a finire questa titanica lotta tra il potere politico (quale che sia il merito delle motivazioni) e il mondo dello spettacolo, della moda, della pubblicità e — dato non trascurabile — della finanza internazionale? Non lo sappiamo, ma se in una democrazia conta, o dovrebbe contare, la legittimazione popolare possiamo prevedere che il potere politico finirà col fare un passo indietro. Ci sono problemi per la sicurezza degli Stati Uniti? (dirà il popolo). Chi lo sa, e soprattutto chi se ne importa se TikTok ci organizza un bel concerto (quasi) gratis e ci offre un bello spettacolo come il Met Gala dove, sempre grazie a TikTok, possiamo ammirare sui nostri cellulari e tablet tutti i divi e le dive della canzone, del cinema, della televisione, della moda e dello sport che amiamo di più?

Tik Tok al Met Gala was last modified: by

Tik Tok al Met Gala ultima modifica: da