Harris o Trump. Cosa ha veramente detto il papa

C’era una volta un discorso ecclesiale molto famoso, si chiamava “valori non negoziabili”. Parlare di “valori non negoziabili” implica che alcuni valori lo siano, quelli prescelti no. Quelli non negoziabili culminavano nel no all’aborto, manifestazione suprema e indiscutibile, baluardo della difesa della vita.

Questa priorità portava alla non negoziabilità al riguardo della bioetica, e quindi sostanzialmente su come si nasce e come si muore, con o attraverso la scienza. Il resto, cioè come si vive e come si muore durante la vita, non c’era.

Questo discorso ecclesiale è finito con il papato di Francesco. I valori sono tutti non negoziabili, altrimenti non sono valori, la difesa della vita è tale sempre. Questo Francesco lo ha chiarito dall’inizio del suo pontificato. Deriva di qui il discorso chiarissimo fatto ancora una volta sul volo che lo riportava a Roma da Singapore, in risposta a chi gli chiedeva chi voterebbe tra Kamala Harris e Donald Trump. Per il papa non è emerso, come ancora mi sembra che accada per la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti, il primato indiscutibile del no all’aborto. Per il papa è emersa indiscutibile la difesa della vita, contro l’aborto e contro l’abbandono al loro destino – di schiavitù o di morte – dei migranti. Con uguale nettezza e uguale importanza. Per maggiore chiarezza: l’aborto per Francesco è un peccato grave, e su questo ha detto che non bisogna lasciare zone grigie, di dubbio, come lo è abbandonare i migranti, e non lo ha detto limitandosi a un inciso. Ne ha parlato quanto ha parlato dell’aborto, fornendo esempi circostanziati, ha detto di aver visto le scarpe dei fuggiaschi al confine tra Messico e Stati Uniti, aggiungendo:

Chi non custodisce un migrante commette un peccato anche contro la vita. […] La migrazione era un diritto già nella Sacra Scrittura.

I valori, quindi la difesa della vita tutta intera, non si negoziano. Per la Conferenza Episcopale degli Stati Uniti non mi sembra che le cose stiano così. Ancora lo scorso anno il National Catholic Reporter confermava: “Il 15 novembre, in occasione della loro assemblea generale, i vescovi cattolici statunitensi hanno deciso che “la minaccia dell’aborto” rimarrà la “priorità preminente” per la loro guida politica agli elettori cattolici nell’anno che precede le elezioni presidenziali del 2024. Votando l’approvazione di un linguaggio che riprende la loro lettera introduttiva del 2019 a un documento noto come “Formare coscienze per una cittadinanza fedele”, i vescovi hanno scelto di continuare a dare priorità alla loro schietta difesa antiabortista rispetto a quelle che descrivono come “altre gravi minacce alla vita”, come il cambiamento climatico, la violenza delle armi da fuoco, il razzismo e le disuguaglianze nell’assistenza sanitaria”.

Dunque la linea esplicitata da Francesco li contraddice, o per meglio dire, torna a correggerli.

Non si intende qui soffermarsi sulle linee dei candidati al riguardo, anche se l’impressione è quella di parole non certo al miele per Kamala Harris, ma dall’altra parte di parole che somigliano a una bastonata per Trump. Infatti il recente dibattito presidenziale ha evidenziato la tendenza alla disumanizzazione dell’altro, che traspare nella condotta contro i migranti di Trump, che come tutto il mondo ha notato li ha accusati di mangiare cani e gatti. Ma questa della disumanizzazione dell’altro è la malattia principale, insieme alla sfruttamento selvaggio dell’ambiente, indicata da Francesco come emergenza nel viaggio apostolico nel Sud est asiatico e in Oceania, che quando ha parlato aveva appena concluso.

Francesco dunque ha ribadito che la Chiesa difende la vita, sia difendendo i migranti sia opponendosi all’aborto, sebbene ancora una volta, non notato, non abbia mai detto “dal concepimento”, ma da quando la vita umana è formata , cioè quando la vita diviene “umana”, cioè circa un mese dopo il concepimento, con la dedizione e funzionalità di tutti gli organi. Le sue parole al riguardo sono cristalline:

Poi, l’aborto. La scienza dice che al mese dal concepimento ci sono tutti gli organi di un essere umano, tutti. Fare un aborto è uccidere un essere umano.

Può apparire un dettaglio, ma a mio avviso non lo è. La linea espressa dal papa, e anche questo può essere verificato nel testo ufficiale che si trova ovunque in queste ore, in nessun altro punto parla di aborto “dal concepimento”. Va così, non notato, da diverso tempo. Già nella sua intervista a Canale 5, trasmessa a gennaio 2021, il papa, soffermandosi sull’aborto, non ha parlato di aborto “dal concepimento”, ma si è riferito agli studi di neonatologia che indicano che non la vita, ma la vita umana, che comincia quando gli organi sono formati, si può ritrovare dopo un mese o un periodo di tempo simile dal momento del concepimento. In successive interviste ha detto la stessa cosa.

Identico discorso può essere fatto al riguardo del recente documento varato dal Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede e dal papa approvato. Vi si scrive che “un essere umano è sempre sacro e inviolabile, in qualunque situazione e in ogni fase del suo sviluppo”. Le parole sono molto importanti e afferiscono a un essere umano e al suo sviluppo, non si parla di vite inanimate. Poco prima di questo passaggio si cita l’enciclica Evangelium Vitae di Giovanni Paolo II: “l’aborto procurato è l’uccisione deliberata e diretta, comunque venga attuata, di un essere umano nella fase iniziale della sua esistenza, compresa tra il concepimento e la nascita”. Dunque qui entra in campo il sintagma “dal concepimento”, che nella frase precedente, quella scritta da chi ha stilato il documento, non figura. Ma è noto che in quella stessa enciclica Giovanni Paolo II ha scritto anche altro e cioè che

quando non fosse possibile scongiurare o abrogare completamente una legge abortista, un parlamentare, la cui personale assoluta opposizione all’aborto fosse chiara e a tutti nota, potrebbe lecitamente offrire il proprio sostegno a proposte mirate a limitare i danni di una tale legge e a diminuirne gli effetti negativi sul piano della cultura e della moralità pubblica.

Da quando la Chiesa ha sposato l’idea che l’aborto è tale dal concepimento e non dalla formazione di una vita umana è parsa uniformare San Tommaso all’attuale dottrina invece che la dottrina a San Tommaso. Quando papa Francesco ha concesso a tutti i sacerdoti la facoltà di assolvere e quindi togliere la scomunica a chi abbia abortito, il decano del vaticanismo italiano, Luigi Accattoli, ha ricostruito sul Corriere della Sera la discussione cattolica al riguardo , ricordando tra l’altro che San Tommaso e Sant’Agostino “fanno propria la dottrina di Aristotele sulla formazione dell’anima razionale e distinguono tra feto animato e inanimato: secondo questa dottrina il feto maschile sarebbe «inanimato», dotato cioè di sola anima vegetativa, fino al quarantesimo giorno e il feto femminile fino al novantesimo. L’aborto degno di scomunica, secondo questa concezione, è quello del feto animato. Quella distinzione è fatta propria anche dai Papi e per esempio è affermata da Gregorio XIV in un testo del 1591”, che abolì la bolla di Sisto V del 1586, reintroducendo la condanna per l’aborto del feto animato. “L’estensione della scomunica – si legge nell’articolo – a ogni aborto volontario arriva con Pio IX nel 1869”.

La lettura aristotelica di San Tommaso d’Aquino è stata contenuta, trattenuta dall’affermarsi del tuziorismo cattolico, che ha cercato una maggiore sicurezza: diciamo che non potendosi determinare il momento dell’inizio della vita umana, il tuziorismo ha fatto pendere la bilancia in favore dell’anteporre l’inizio della vita umana al momento del concepimento, così da non cadere in errore. Ma ora tutto sappiamo che la scienza ha fatto progressi anche su questo.

Il punto, curiosamente trascurato, mi sembra molto importante, ma non è tutto: siccome Francesco è un uomo concreto e la domanda riguardava chi votare tra Harris e Trump, la sua risposta sul punto è stata “Si deve scegliere il male minore”. Espressione curiosa per un gesuita, loro parlano sempre di ricerca del “bene maggiore”, non del “male minore”. Ma è quello che ha detto, e ci sarà un motivo. Questa ricerca del male minore forse può essere considerata dal papa, trattandosi dei soli due candidati che possono essere votati. A considerarli potrebbero essere soprattutto i famosi “latinos”, cioè quegli elettori, di sovente cattolici, che originano nelle Americhe del sud. Ragionando tra sé e sé potranno pensare all’aborto o ai migranti, che potrebbero essere amici o parenti. A cosa penseranno nessuno lo sa. Quello che è sempre più evidente è che Francesco non poteva essere più chiaro. La posizione cattolica forse dovrebbe cambiare alla luce della sua indicazione, chiarissima.

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