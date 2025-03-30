Un’aperiVida per riappropriarsi dello spazio pubblico 

La pioggia non ha fermato il primo aperiVida 2025.

L’appuntamento era come sempre a San Giacomo dell’Orio con le proprie idee da discute e con tutto il necessario per un aperitivo a seguire. (C’era qualche “nuova presenza”, anche giovane). Data l’impraticabilità della confort zone abituale attorno al pozzo c’è stato un trasferimento in patronato (grazie all’ospitalità della Parrocchia).

Il tema era quello “tradizionale” della difesa dell’uso dello spazio pubblico.

Dalla discussione è emersa un’idea nuova.

Si è proposto di costruire un “contratto di campo” che veda abitanti e attività di San Giacomo affrontare le criticità (per primi i problemi creati dal nuovo “baretto” – ma chi ha dato una licenza che era di una parrucchiera al decimo tra bar e ristoranti presenti in un campo?!) e ottimizzare le cose buone.

Si vorrebbe arrivare ad un sistema di regole condivise per mantenere alta la qualità della vita.

La prima riunione verrà dedicata ai problemi dei rapporti tra abitanti e bar e ristoranti ed è stata programmata per venerdì 4 aprile alle 18 in Parrocchia.

Non si tratta di criminalizzarne i gestori ma di discutere con loro per arrivare a visioni condivise e comportamenti che mantengano i plateatici nei limiti loro assegnati e si facciano carico dei problemi provocati da chi i plateatici non li ha.

Dovrebbe infatti essere nell’interesse di tutti – abitanti, bar, commercianti – che a San Giacomo siano banditi i comportamenti che ne compromettono la qualità della vita, come: affollamento che rende problematico il passaggio, rumori, bicchieri e bottiglie lasciati su porte e finestre delle case, scalini dei ponti e pozzi.

Riunioni successive potranno essere dedicate ad altri problemi e criticità che venissero individuati – nel traffico acqueo, con la stazionamento di mezzi fermi con i motori accesi, cura e abbeveraggio di piante e orto in caso di siccità, ecc.

Ma sarà anche possibile – e più piacevole – coordinare e mettere a sistema le attività proposte da diversi soggetti – gruppi, associazioni o attività economiche che siano – e che nel loro insieme fanno si che campo San Giacomo sia uno dei posti dove si vive meglio nella nostra città.

Quale altra zona offre non solo una struttura commerciale di vicinato che consente di trovare ad una distanza accettabile tutto quello che serve, ma anche diverse iniziative degli abitanti (che giova ricordare sono i residenti ma anche quelli che si prendono cura del luogo) che offrono durante tutto l’anno opportunità di relazione, scambio, vita comunitaria.

Dalle giornate di mercatino ai dieci giorni di festa della benefica, dal tango settimanale nella buona stagione al torneo di pallavolo femminile a settembre, dalla feste dei bambini agli apertivi sul pozzo della Vida, dalle partite di calcio dei bambini davanti alla coop, dei ragazzini sull’abside della chiesa – dei ragazzi sul pozzo della Vida.

Con una presenza di bambini in bici e monopattino, di mamme che li tengono d’occhio di anziani (e non) che si contendono le panchine, specie quella esposte a sud, per prendere il sole o leggere.

E con le recenti aperture della Parrocchia che ospita nei suoi locali la mattina chi vuole leggere il giornale o prendersi un caffè e alcuni pomeriggi le attività dei bambini.

Un modello di relazioni di questo tipo è quello che serve a una città che non voglia essere soffocata dal turismo ma voglia continuare a vivere difendendo il proprio spazio pubblico.

Per questo erano state invitate all’aperiVida le realtà che stanno muovendosi in questa direzione.

Si pensi ad About e agli Arci cittadini (di Cannaregio e Giudecca) e a Do.Ve., al Comitato no grandi navi e ai comitati ex Gasometri ed ex orto botanico, agli studenti medi e universitari e ai giovani docenti in formazione, a Poveglia per tutti e a Veras; alla Società di mutuo soccorso tra carpentieri e calafati e al comitato di difesa della salute pubblica e al prezioso lavoro di coordinamento informativo di PER Venezia consapevole.

Se il venerdì piovoso non ha consentito un contatto questa volta, ci saranno altre occasioni.

Altre iniziative nei campi e in città sono il modo migliore per costruire l’altra iniziativa di cui si è discusso in questa occasione.

Come noto il TAR del Lazio l’8 aprile si esprimerà sul ricorso presentato alcuni anni fa da alcuni giuristi a nome del comitato per il ritorno di Piazza San Marco alla città contro l’ordinanza ministeriale (emanata da Maroni quando era ministro dell’interno) che inibisce la possibilità di manifestare in Piazza San Marco, in Canal Grande e in altre zone della città.

Un certo numero di organizzazioni cittadine sta organizzando una giornata in Piazza di “Festa dei veneziani”, con tutta una serie di attività: viste guidate alla storica biblioteca Marciana, al negozio Olivetti, alla Basilica, nella quale vi sarà un concerto serale di musica sacra. Saranno coinvolti i caffè e locali storici della piazza e contigui, fino all’Harry’s bar. Verranno distribuite “ombre” di vino dove sono nate cioè sotto il campanile (el paron de casa).

La festa de veneziani sarà una domenica di primavera, presumibilmente l’11 maggio.

Le associazioni si sono date appuntamento per precisarne i contorni organizzativi e temporali dopo il pronunciamento del TAR, con la convinzione che in piazza questa primavera ci si andrà comunque, o per festeggiare o per conquistare la sua “liberazione”.

E a San Marco bisognerà comunque tornare ogni 25 aprile per festeggiare assieme San Marco patrono di Venezia e la liberazione del nazifascismo, tra boccoli e bandiere.

Con questi intenti la discussione dell’aperiVida si è conclusa e si è passati a un arrivederci a presto e a godere delle meraviglie enogastronomiche, che avevano ironicamente fatto parlare di una “risposta pubblica” alla misteriosa “cena privata” che si è visto svolgersi a porte chiuse alla Vida.

Nel mentre l’apertura di un ristornate alla Vida ha ormai da anni il sapore di una minaccia, cuoche e cuochi della “vida fuori” si sono per l’ennesima volta dimostrati all’altezza.

Dagli arancini alle torte salate, dalle polpette ai sottoli, dall’insalata russa alla millefoglie, dai prosecchi ai vini biologici. Come sempre in questi casi l’aperitivo è stato all’altezza delle tradizioni.

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