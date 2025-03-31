Faggin, onore a un genio

L’uomo che vide il futuro, prodotto da Zeta Group in collaborazione con Rai Documentari e RSI Televisione Svizzera, trasmesso venerdì 28 marzo da Rai 3, ha fatto conoscere al grande pubblico un uomo, Federico Faggin, fisico, inventore e imprenditore, l’italiano che, dopo Fermi, ha fatto fare all’umanità contemporanea i più grandi progressi nella tecnica che domina ora la nostra vita, e nel pensiero: basti dire che a lui si deve il microprocessore, il touchpad, il touch screen. La presentazione del documentario anche alla Camera dei Deputati il precedente 26 marzo, ha consentito non soltanto di far apprezzare l’ottimo livello del lavoro, che si è avvalso della regia di Marcello Foa, ma soprattutto l’uomo Faggin, fornendo alcuni primi elementi per comprendere come è stato possibile che una persona di tale rilevanza sia stato, e sia ancora per moltissimi, uno sconosciuto.

Ne parla con me Massimo Belluzzo, che di Zeta Group è il patron, giustamente fiero che la sua casa di produzione sia stata prescelta, piccola ma veneta e già sperimentata. Avendo seguito personalmente la realizzazione del documentario, ha potuto conoscere da vicino l’uomo Federico Faggin.

Chiedo dove è stato girato il documentario.

È stato realizzato a Palo Alto, California, e a Vicenza, dove anche Federico Faggin ha casa, con la moglie e la figlia. Abbiamo scelto di usare soltanto queste tre persone per l’intero documentario, che dura cinquanta minuti. Abbiamo rinunciato ad una voce narrante, non abbiamo inserito attrazioni, abbiamo puntato tutto sull’autenticità e sull’ascendente di quelle persone; potendo contare su di un clima di empatia, di confidenza, che si era spontaneamente instaurato, capace di trasmettersi dal filmato agli spettatori. Una scelta rischiosa in altre circostanze, che in questa è stata vincente. Mi permetto di dire, e spero di non essere smentito, che dal documentario emerge sia lo scienziato, sia l’uomo.

Faggin ci ha fatto vedere il primo microprocessore. Nel mentre lo faceva aveva l’aria di chi ride imbarazzato, non volendo per nessuna ragione al modo atteggiarsi a chi si pavoneggia. Decisamente non è un “personaggio”.

Il mondo ne ha approfittato: INTEL, società nata a S. Clara, California, per la quale Faggin ha lavorato, ha impiegato un numero spropositato di anni per piegarsi a riconoscere la sua paternità del microprocessore, e questo soltanto grazie alla tenacia della moglie Elvia, che ha patrocinata la causa del marito, senza arrendersi, fino al successo.

Laboratori della Intel, California, 1971. Nasce il primo microprocessore, chiamato 4004 (era in numero magico di Faggin). Il padre è Federico Faggin, il noto scienziato che da quarant’anni vive e lavora nella Silicon Valley. Al fisico vicentino il presidente americano Barack Obama ha conferito la National Medal of Technology and Innovation, il più alto riconoscimento Usa in ambito scientifico. L’idea di Faggin è stata quella di “fissare” parte della capacità di calcolo di un computer nella struttura fisica del chip. Il 4004 è stato il primo microprocessore al mondo ad integrare in un singolo chip una potenza di calcolo superiore a quella dello storico Eniac, il primo calcolatore elettronico al mondo. Dopo il 4004 dai laboratori Intel sono nati l’8008 e poi l’8080, il “chip” che rese possibile lo sviluppo dei primi personal computer. L’8008 e l’8080 furono i progenitori della famiglia di processori 8086 che ancora oggi domina il mercato dei personal computer. Il resto è storia nota. Si iniziò con il Pc Ibm, dotato di processore 8088, che segnò il punto di svolta nella diffusione del personal computer, che con questo modello iniziò ad entrare negli ambiti lavorativi di tutto il mondo.

Se ancora non credete all’importanza della persona, credete a Bill Gates:

Senza Faggin la Silicon Valley sarebbe solo una Valley.

Inevitabilmente, la conversazione torna sull’uomo Faggin:

Mi piace la sua fiducia sulle risorse umane, uno che dice: se hai soltanto limoni, fai una limonata. La sua capacità di non accontentarsi mai. Avrebbe potuto riposarsi sugli allori. Come dice lui stesso di sé, avrebbe dovuto essere contento, e non lo era.

Molto altro voleva e vuole ancora sapere, capire. La coscienza o consapevolezza. Che nel più intelligente dei computer non è stato possibile iniettare. Quello che distingue l’uomo dalle macchine. Che non consente di smontarlo e ricostruirlo. Lo spirito, considerato dal punto di vista dello scienziato, non del religioso.

Nel suo futuro c’è una buona notizia per noi, dice Massimo Belluzzo. Nell’occasione dei lavori del documentario Faggin ha anche detto che la sua Fondazione, Federico ed Elvia FAGGIN FOUNDATION – Sostenere la scienza della consapevolezza, verrà portata in Italia: non è soddisfatto del riscontro che gli interessi della Fondazione hanno negli Stati Uniti. Confidiamo nella risposta degli italiani.

Federico Faggin e sua moglie si meritano ogni sostegno. I suoi interessi scientifici si meritano ogni sforzo.

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