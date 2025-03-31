La meraviglia universale

Succede che leggendo il libro su Storie di Musei in Friuli Venezia Giulia ci si trovi acchiappati per “le braccia”, direbbe Manzoni, e invece no, al posto delle braccia l’acchiappamento intrigante riguarderà la memoria, o meglio, la memoria di certe letture che quelle “Storie”, a mo’ di appiglio, ci hanno rimescolato. E l’appiglio suggestivo è stato scritto da Maria Masau Dan e Isabella Reale che, già con l’introduzione, sollecitano il nostro divagare fatalmente pretestuoso, a proposito di musei civici. Per esempio:

i momenti di maggiore sviluppo coincidono con la presenza al potere di figure illuminate , capaci di visioni strategiche, come è successo in epoca napoleonica, o sulla spinta degli ideali risorgimentali, o nella ricostruzione seguita alle grandi prove delle guerre mondiali , o ancora dopo il terremoto del Friuli del 1976, mentre i momenti di declino sono l’inevitabile effetto dí governanti dalla vista corta…

E l’acchiappamento accade già con le origini delle storie museali friulane trattate da Isabella Reale col richiamarle

dall’intensa ventata rivoluzionaria impressa dal Regno d’Italia e dalla portata intellettuale di alcuni suoi protagonisti come il commissario di guerra Siauve, la cui attenzione venne da subito, fin dal suo primo impatto con il Friuli, captata dalle antichità aquileiesi.

Aquileia romana

Aquileia, il potente avamposto di Roma incardinato nel nordest verso nuove conquiste e futuri riproposizionamenti? Non gli sarà sembrato vero a Étienne-Marie Siauve (1757-1812) il doversi occupare, con entusiasmi archeologici e ispirazioni classiche, addirittura di una “Roma” in larga parte tutta da scoprire, conoscere, tutelare. Siauve, dapprima in seminario per farsi prete ma gradualmente un po’ abatino e un po’ filosofo, e ben presto tentato dai tabernacoli parigini del libellisti, ramingando al dunque con i giacobini e ancor meglio con gli “incredibili” del camaleontico Direttorio. Finalmente nell’Armée des Alpes per restare, senza alcun dubbio, tra i democratici in favore di Napoleone. Di qui in Italia, al seguito del Vicerè Eugenio di Beauharnais, cui l’inesauribile Siauve dedicherà nel 18O7 ad Aquileia “il primo museo pubblico della regione”, il che fa dire a Reale:

Ancora oggi si resta stupiti dalla velocità di applicazione di un simile progetto culturale, e della sua portata innovativa.

Il fatto è che fu la generazione del sovvertire quella cui appartenne Siauve, e sovvertire, a detta del dizionario, può significare rovesciare, congiurare, sconvolgere, turbare. E così la Ragione si rovescia nell’immaginazione del Terrore e la Morale si abbassa per scrutare meglio nelle più impensabili perversioni, come quelle di cui scrisse cercandole ovunque, “tra i pericoli della città”, nella Parigi del 1789 Restif de la Bretonne: libertino, libellista, anche lui volato su Napoleone come Siauve, che del “gufo”, cioè di Restif, avrà letto in quella sconvolgente Francia se non altro uno strano capolavoro più letterario che giornalistico quale fu Le notti di Parigi, ovvero l’osservatore notturno. Ma se il surreale “gufo” mise a rischio più e più volte la propria vita, il nostro Siauve invece si allontanò di molto da Parigi, scegliendo la vita militare che lui arricchì di cultura, anzi di una illuminata politica culturale, che tuttavia non lo trattenne dal prender parte con il suo democratico bonapartismo alla campagna di Russia, durante la quale si perse e disperse morendovi nel 1812.

Anton Raphael Mengs, Ritratto di Johann Joachim Winckelmann, 1777, Metropolitan Museum of Arts, NY

Storicamente significativo quanto scritto da Isabella Reale sullo stendhaliano “commissario di guerra” Siauve:

Artefice e promotore del primo esempio di attività statale nel campo degli scavi (…), distaccato in Friuli fra l’autunno del 1806 e il 1812 come ‘ispettore alle rassegne’, edotto alle scienze archeologiche sull’esempio di Winckelmann, si adoperò per fermare la dispersione in atto e per la valorizzazione e la tutela del patrimonio archeologico oltre che di Aquileia anche di Cividale, Zuglio, e non solo, ottenendo a tale scopo finanziamenti dalla Prefettura di Passariano. Si rivolse infatti direttamente ad Eugenio di Beauharnais per proporre l’istituzione di un museo di libero accesso al pubblico ad Aquileia e intraprendere una campagna di scavi sotto il controllo dello Stato, nominando un responsabile scientifico e una commissione di disegnatori incaricati di pubblicarne i materiali.

L’illuminista, il giacobino, il commissario di guerra napoleonico, Siauve in breve fu, realmente, uno straordinario mecenate pubblico per il suo interpretare nel modo migliore (progressista?) il ruolo di funzionario imperiale

con la finalità della diffusione della conoscenza, e nel caso dei musei, introducendo il concetto di un patrimonio di proprietà statale organizzato in base a un sistema di classificazione, e aperto al pubblico (Reale).

Il primo “attivista” statale a favore dell’archeologia nel napoleonico Regno d’Italia, il Siauve; d’altra parte questo gli suggerivano la sua cultura illuminista nonché la politica bonapartista culturalmente aggressiva e consapevole, e comunque il commissario di guerra aveva avuto in Italia precedenti illustri nella cura dei beni culturali: da Raffaello in poi nella Roma pontificia e a Napoli e nei dintorni vesuviani con Carlo III, ancora Borbone a Pompei ed Ercolano ma poi re di Spagna. Étienne-Marie Siauve stendhaliano perché? La sua biografia è assai simile, letteratura a parte, a quella di Henry Beyle detto Stendhal, e si accosta autenticamente alla generazione dei personaggi di cui scrisse Camillo Sbarbaro in prefazione alla Certosa di Parma:

Fabrizio del Dongo, Julien Sorel, Lucien Leuwen sono i diversi nomi di un’unica aspirazione ad una forma di vita superiore che è il tema ricorrente di tutte le generazioni. L’avventura loro è l’avventura sognata o vissuta da ogni giovinezza, secondo le possibilità offerte dall’epoca.

E visse avventurosamente Siauve, sia da rivoluzionario giacobino che al seguito di Louis Gabriel Suchet generale e maresciallo di Francia, comandante in seconda dell’Armata d’Italia, napoleonico al massimo, un modello di ardore militare e curiosità intellettuale per chi si farà, con sconcertante irruenza, sapiente archeologo e friulano nel cuore.

Irruentissimo Siauve nei suoi anni friulani e neoclassici, e che affidò al pittore Leopoldo Zuccolo il compito di disegnargli la carta intestata, che più archeologica e napoleonica non avrebbe potuta essere, avendo lo Zuccolo sotto gli occhi una statua di aquila a tutto tondo databile al II secolo dopo Cristo e scovata in chissà quali scavi aquileiesi, ma che dopo Waterloo gli austriaci ci sottrassero depositandola a Vienna nel Kunsthistorisches Museum. Avessero sottratto solo l’aquila romana del Friuli e di Siauve! Nel 2O19 per celebrare i 2200 anni dalla fondazione di Aquileia fu allestita nel Museo archeologico di Aquileia una mostra intitolata “Magnifici Ritorni ”, che magnifici sarebbero stati per davvero quei ritorni se i reperti sottratti ad Aquileia, dopo il 1815 durante la Restaurazione, fossero stati riconsegnati lì da dove provenivano. Peccato che quel che si legge in un comunicato stampa e forse anche nel catalogo dei “Magnifici Ritorni” avrà amareggiato non poco Siauve nel suo aldilà:

un viaggio nel tempo che grazie ai 11O reperti del Kunsthistorisches, ci trasporta nell’Aquileia di 2200 anni fa ma anche nell’Aquileia dell’Ottocento quando la città era parte dell’impero asburgico e le raccolte viennesi rappresentavano l’alternativa istituzionale al collezionismo privato delle famiglie locali e alla dispersione del materiale sul mercato antiquario.

Per la verità partirono per Vienna 340 reperti di cui solo 45 furono restituiti nel 1921. Ciò spiega che l’affare aquileiese andò come andò, soprattutto su alcune questioni fondamentali; infatti, tra il “rosso” democratico di Siauve e il “nero” asburgico ci fu un abisso in termini culturali ma anche legali, ove si tenesse conto di quella spoliazione viennese del tutto ingiustificata, se non altro archeologicamente parlando. Questo il senso di quel che scrive Isabella Reale riguardo al museo aquileiese, allora chiamato Eugeniano, nel desiderio di coinvolgere nell’impresa lo stesso Viceré, che contribuì con finanziamenti pubblici agli scavi e all’allestimento del museo nel vestibolo del Battistero di Aquileia:

Affidato per la sua conservazione e incremento al pittore udinese Leopoldo Zuccolo, qui attivo fino al 1813 anche come sorvegliante agli scavi. Stipendiato , dunque a pieno titolo primo conservatore sulla nostra ribalta museale, Zuccolo ebbe il compito di redigere inventari e disegnare le raccolte archeologiche.

Un vero precursore lo Siauve di quanto sarà ritenuta, più di un secolo e mezzo dopo, la corretta applicazione nel nostro Paese della nozione di bene culturale. E a conferma che di spoliazione asburgica si trattò, sia in fatto di proprietà dei beni aquileiesi che di rispetto dei contesti archeologici originari, Reale giustamente sottolinea il valore civile e culturale dell’operato del militante archeologo e studioso, da francese fattosi italiano:

Un risarcimento ai proprietari venne riconosciuto per ogni reperto destinato alla pubblica collezione(…), comunicazione sottoscritta dal Ministro dell’Interno Ludovico Arborio di Breme (nominato per volontà espressa di Napoleone) e l’obbligo di autorizzazione della Prefettura, mentre sotto gli Asburgo ci si limitava a considerare meritevoli di attenzione solo le opere più belle.

E la storica dell’arte chiude con queste parole il capitolo napoleonico:

…un progetto messo in pratica per il breve spazio del suo mandato da Siauve , facendo del museo Eugeniano una pietra miliare nella storia delle nostre istituzioni museali, fiore all’occhiello del programma di richiamo all’antico dell’Imperatore.

Ma il buontempone ed eroico Ippolito Nievo ci ha pur detto che, nel “passeggiare per lungo e per largo la Patria del Friuli”, tra XVIII e XIX secolo vi si poteva conversare in consessi di persone e accolti in salotti che non sarebbero affatto dispiaciuti a Winckelmann: “ …e rimase l’oro purissimo della classe raffinata, dotta, motteggiatrice”. Un’aristocrazia della mente formata da alcuni canonici, avvocati, curiali, medici, abatini, “e tre o quattro conti e marchesi che avevano saputo unire l’amore dei libri a quello delle donne, e lo studio dell’ antichità colle costumanze moderne”. Da questi fertili semi crebbero

il primo direttore del museo di Cividale, il canonico Michele della Torre, incaricato dal governo francese della stesura di una relazione storica sul Friuli, che già nel 1812 intraprese in prima persona scavi sui propri terreni;

o sempre nel 1812, mentre Siauve era andato a morire nella stramaledetta campagna di Russia, c’era chi immaginava

la costituzione di una galleria dipartimentale friulana coinvolgendo …lo storico dell’arte Fabio di Maniago, interpellato a proposito del trasferimento di alcuni dipinti a Cividale, seminando dunque i germi della musealizzazione sull’intero Friuli.

Questo si legge in Storie di musei di cui sopra, a riprova del gran romanzo scritto da Nievo. Il canonico e conte Michele della Torre Valsassina fu uno straordinario erudito, da giovane non estraneo al gruppo illuminista e milanese del Caffè, stimato e ascoltato sia nei brevi anni del Regno d’Italia che nel periodo austroungarico o nella patriottica Firenze del Gabinetto Vieusseux, Per non dire del conte Fabio di Maniago, totalmente di cultura europea e classica cui si deve l’imprescindibile Storia delle belle arti friulane, preziosa pietra miliare lungo i percorsi delle ricerche storico-artistiche. Il valore fondativo di una moderna cultura friulana fu il merito di archeologi, storici dell’arte, studiosi, bibliofili, quali al dunque furono i Siauve, gli Zuccolo, i della Torre, i Maniago, e altri ancora, ciascuno di loro cresciuto nell’imperativo, ripassando da Nievo, che “la memoria è un tempio, un altare” e come tale andava onorata ad Aquileia, a Cividale, a Udine, e ancor di più nella lontana Zuglio per essere stata la romana Iulium Carnicum. Negli anni in cui cresceva il moderno e colto Friuli, dove, passo dopo passo, si andavano affermando alcuni posteri, più o meno consapevoli, di Winckelmann, ma ad ogni modo per cultura e passioni “antiquarie” più che affini al teorico del bello e al cultore della “verità della storia”, a Trieste viveva non solo un postero, bensì una sorta di nobilissimo “figlio” dell’autore della Storia dell’arte nell’antichità: Domenico Rossetti (1774-1842).

Monumento a Domenico Rossetti de Scander nel Giardino pubblico Muzio de’ Tommasini, Trieste.

Per Maria Masau Dan, Rossetti fu

uomo di vasti orizzonti, grazie alla formazione tra il collegio Cicognini di Prato (dove si era innamorato di Petrarca) e le Università di Graz e Vienna, intuì che non ci sarebbe stato un vero sviluppo della città (s’intende Trieste) se la cultura non fosse diventata patrimonio della classe mercantile, quell’‘avventizia popolazione’ che dal commercio veniva qui unicamente chiamata.

E in quel celeberrimo Trieste di Angelo Ara e Claudio Magris, della letteratura triestina nella prima metà dell’Ottocento si dice:

Si tratta di una letteratura che fa aggio sulle tradizioni dell’umanesimo istriano e degli studi filologici di storia e lettere patrie, i quali vantano nobili tradizioni, da Domenico Rossetti a Pietro Kandler.

Nobili tradizioni che, come crisalidi, daranno vita, successivamente, alla Trieste della modernità con le grandi “farfalle” della cultura, in particolare della letteratura, degli studi storico-artistici e archeologici, del collezionismo multidisciplinare, della psicoanalisi, dei molti luoghi e protagonisti di una società per più versi mitteleuropea e che diedero a Trieste il tono, il fascino, la sostanza della capitale.

Masau Dan:

Una risposta concreta alla volontà di rinnovamento culturale diffusa nel primo decennio dell’Ottocento arrivò il 1º gennaio 1810, con l’inaugurazione del Gabinetto di Minerva. Nato dall’iniziativa di un libraio e di settantasette soci fondatori ( tra cui Rossetti), si proponeva come un gabinetto di lettura, aperto dalle 8 del mattino alle 10 di sera, dove si potevano trovare libri recenti e gazzette italiane ed europee ‘approfittando della politica francese che favoriva gli istituti culturali nelle diverse lingue nazionali’ e gli interessi spaziavano tra diverse discipline, scienza, economia, letteratura, arte. Lo Statuto, sulla scia dell’estinta Arcadia, contemplava l’istituzione non solo di una biblioteca, con particolare riguardo alle cose cittadine, ma anche di un museo.

Una memoria (o la si chiami come si vuole) questa scritta da Masau Dan, che andrebbe ripresa alla lettera, innanzitutto da chi, ritenendosi democratico e progressista, si proponesse di governare Trieste ma solo se capace di un ritorno al futuro nello stesso spirito del 1810, cioè con obiettivi altrettanto futuri, come quando più di una “farfalla” stava creando, appunto, una città affascinante come Vienna o Parigi. Si pensi soltanto a quel che fu Rossetti, e lo diciamo nel rispetto di chi aduso non è alle storie triestine: scrittore, poeta, patriota, avvocato, illuminista, tanto più nel voler dare ad ogni costo un sepolcro a Winckelmann, che a Trieste era morto l’8 giugno del 1768, brutalmente ucciso in una città che ignorava del tutto chi fosse quel morto ammazzato in una locanda. Rossetti visse nella venerazione di Winckelmann, il grande storico dell’arte che nel riferirsi alla scoperta del Laocoonte aveva scritto:

La sorte benigna che in tanto sterminio ha vegliato sulle opere d’arte, ha conservato, per la meraviglia universale, un’opera di quest’epoca artistica quale dimostrazione della verità della storia riguardo la magnificenza di tanti capolavori distrutti.

Domenico Rossetti dobbiamo immaginarcelo nella Trieste dopo il 1810, dopo Waterloo, dopo il ritorno degli Asburgo, in una città che era già Italia ma tante altre cose ancora e di cui Rossetti fu simbolo e anima:

Non il cenacolo letterario è il luogo della letteratura, ma l’ufficio, la scrivania sveviana alla banca Union, il retrobottega della libreria di Saba, il caffè, l’osteria come per Joyce. Al pari di Dublino, Trieste diviene una capitale della poesia grazie alla sua povertà di tradizioni culturali ottocentesche; periferica rispetto ai grandi filoni della civiltà ottocentesca, ad esempio l’idealismo, diviene punta avanzata della cultura analitica che nasce dalla crisi di quella civiltà unitaria (Ara e Magris).

Ippolito Nievo

E punta avanzata Trieste lo fu nel collezionismo privato che, nel corso del tempo, si acquartierà in musei e biblioteche, avendo per apostoli della civiltà della cultura personalità quali Pietro Nobile, Pietro Kandler, Pasquale Revoltella, ma su tutti Domenico Rossetti, apostolo in perenne battaglia contro miserie politiche e burocratiche, diffidenze e ostacoli d’ogni genere, e ancor peggio contro i tempi lunghi che di norma appesantiscono utopie e nobili imprese. Aveva iniziato a pensarci già nel 1808 e Masau Dan scrive:

Rossetti era impegnato in un progetto che sarebbe diventato per lui una ragione di vita: l’erezione di un monumento cittadino alla memoria di Johann Joakim Winckelmann (…). Pur non avendo ricevuto sufficienti sottoscrizioni… e dovendo fare fronte di persona a buona parte delle spese, aveva deciso di procedere ugualmente e di affidare l’esecuzione dell’opera allo scultore bassanese Antonio Bosa (1780- 1845) che grazie anche ai suggerimenti di Canova… realizzò un imponente cenotafio in marmo di Carrara costituito da un alto zoccolo scolpito su cui poggia un sarcofago sovrastato dalla figura di un Genio alato in atteggiamento dolente.

A complicare maggiormente l’impresa rossettiana si aggiunse l’andata a Vienna dell’architetto neoclassico Pietro Nobile, che, incardinatosi magnificamente a Trieste, sostenne in ogni modo il sogno winckelmanniano dell’amico. Ma, oimè, così va il mondo come ci ricorda Masau Dan:

È probabile che, se Pietro Nobile non avesse lasciato, già nel 1818, il ruolo di Direttore delle Fabbriche del Litorale, non solo la questione del cenotafio di Winckelmann sarebbe stata meno tormentata, ma probabilmente il Museo civico di Antichità di Trieste sarebbe stato istituito molti decenni prima di quel 1873, che ne segnò ufficialmente la nascita. E, si potrebbe azzardare, dato che egli, nel 1815, fu incaricato anche di sovrintendere agli scavi di Aquileia, forse sarebbe stato fondato prima anche il tanto atteso museo archeologico nazionale, che, dopo la ‘falsa partenza’ del 1807 sotto il governo francese, arrivò alla realizzazione appena nel 1882.

A maggior gloria dell’avventuroso e sapiente giacobino, napoleonico e archeologo Siauve, aggiungiamo noi. Due brani ancora tratti dal saggio di Maria Masau Dan. Quel che accadde nell’Ottocento:

Gli anni Settanta rappresentano una svolta epocale nella storia dei musei triestini. Si potrebbe dire che in quel decennio si passò dalla preistoria alla storia. Oltre alla grande novità del Museo Revoltella, aperto al pubblico nel 1872, l’evento più significativo fu l’istituzionalizzazione del Museo di Antichità, che, a quarant’anni dalla sua travagliata nascita, perseguita tanto tenacemente da Domenico Rossetti, e a trenta dalla sistemazione curata da Pietro Kandler, finalmente divenne civico.

E quel che avvenne nel corso del XX secolo:

Finalmente nel 1913 il Comune acquistò l’edificio di via della Cattedrale dove tuttora ha sede il Museo Winckelmann, sezione archeologica dei Civici Musei di Storia ed Arte, mentre le altre collezioni sono state col tempo dislocate nelle altre sedi museali acquisite successivamente, il Museo di Storia Patria, il Museo Morpurgo, il Museo del Risorgimento, il Museo Sartorio.

Finalmente ripete Masau Dan, rivelando così i tormenti, le lunghe attese, le aspirazioni, le amarezze di chi come lei, che per quarant’anni ha lavorato e diretto i musei del Friuli Venezia Giulia, avrebbe voluto fare ancor di più o diversamente, così come avrebbero voluto fare di certo anche i Rossetti, i Kandler, i Puschi, i Maionica, i Cossar … Alla fine va pur detto che, nonostante la disperante attesa di ciò che finalmente si è riusciti a ottenere, Trieste e Udine, Aquileia e Gorizia, sono diventate depositarie (fino a quando?) della meraviglia universale dell’arte, dell’archeologia, della letteratura, della poesia. Quella scritta per esempio da Biagio Marin, che poesia non voleva essere, ma che ci resta come tale nel ricordo di un fantastico passeggiare del poeta ad Aquileia assieme al suo amico Tita Brusin (Giovanni Battista Brusin, 1883-1976, storico e archeologo e aquileiese di nascita):

E c’è un uomo ad Aquileia, con un cranio lucido di testa romana e due occhi di fuoco e un sorriso bambino. Ha mani nobili e bellissime dita. Con queste egli deterge le pietre e le statue e le gioie che il tempo ha velato… Se tu ascolti incomincia a cantare come gli antichi aedi che parlavano di città distrutte. Le pietre allora hanno voce, le statue tornano sui loro piedistalli, le dee nei loro templi, gli uomini vengono a supplicarle e le incoronano di rose.

Insomma, da quelle parti, tra Aquileia e Trieste l’archeologia si faceva scienza e poesia. Ma come vanno le cose negli anni venti del XXI secolo ? In una breve e bruciante introduzione, Isabella Reale e Maria Masau Dan hanno scritto:

In questo decennio di irresponsabilità normativa e di non governo , il settore dei civici musei è stato rapidamente fatto a pezzi, o, meglio, i comuni più importanti , Trieste, Udine e Pordenone, hanno declassato i musei civici ( ma anche le altrettanto prestigiose e antiche biblioteche civiche) che hanno sempre avuto il rango di direzioni di servizio, a uffici dipendenti da direzioni amministrative, abolendo la figura del direttore scientifico e ponendo i conservatori, che sono figure specialistiche, alle dirette dipendenze, appunto, di direzioni amministrative.

Roma quanta fuit, ipsa ruina docet: sindaci e presidenti di regione del Friuli Venezia Giulia, non disponendo di storici dell’arte né di archeologi né di bibliotecari, per intendere quel latinorum ricorrano pure ai dizionari digitalici. Per costoro basta e avanza.

Immagine di copertina: Scultura a tutto tondo di aquila romana, Kunshistorisches Museum, Vienna

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