Tredici giorni di conferenze, presentazioni di libri, concerti, proiezioni di film, mostre e visite ai luoghi della memoria della Resistenza, diffuse su tutto il territorio comunale. Tutto questo è Venezia è libera. Festival della Resistenza che si svolgerà a Venezia – Venezia, Mestre, Marghera – tra il 22 aprile e il 3 maggio.

Le prime iniziative si svolgeranno il 22 con un paio di proiezioni di film (Il Terrorista di Bosio al Circolo Auser Olivolo – ma Il terrorista sarà proiettato anche il 29 aprile in Pescheria a cura dell’Associazione Urbs Scripta in collaborazione con la Municipalità di Venezia, Murano, Burano – e Una vita difficile al Cinema Dante a Mestre, a cura dell’Udu e del Collettivo cinematografico Quarta Parete) e una trasmissione radiofonica su Radiobase a cura dei Giuristi democratici di Venezia. L’inaugurazione ufficiale si svolgerà all’Ateneo Veneto il 23 aprile alle 17,30 con una conferenza di Giulio Bobbo, autore di Venezia insorge, in uscita in quei giorni – la prima ricostruzione documentata delle giornate della liberazione a Venezia. Quel giorno inaugurerà anche alle 12 la mostra, curata da Maura Menzelle, Carlo Urbani e Ida Santisi, all’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti intitolata Venezia oltre la Liberazione. La complessa ricostruzione della società civile (visibile poi fino al 30 aprile).

Seguono poi altri 10 giorni di iniziative, tra cui si segnalano un dialogo intorno al volume Resistenza. La guerra partigiana in Italia 1943-45 con Filippo Focardi e Isabella Insolvibile, all’M9, il 26 aprile alle 17; il convegno dedicato a Ebrei italiani e ebrei veneziani nella Resistenza nella Saletta Montefiore della Comunità ebraica di Venezia, il 27 aprile; le iniziative del 28 aprile, giorno della liberazione della città, che vedono tra i protagonisti, alle 17,30, Antonio Scurati, invitato dall’Università Ca’ Foscari e Iveser, a parlare del suo ultimo volume insieme a Stefano Ercolino; e Carlo Greppi e Chiara Colombini invitati a parlare sul tema Pensare la Resistenza oggi all’M9 alle 20,30, ma anche le letture di testi partigiani da parte degli studenti di Udu al rettorato di Ca’ Foscari alle 9 e al Cotonificio allo Iuav alle 11. Il 29 Anpi ha organizzato un incontro con il presidente Pagliarulo, intervistato da Roberto Reale e in dialogo con i giovani su Costituzione e liberazione. Molte altre presentazioni di libri, iniziative per le scuole, conferenze, il cui programma è visibile anche sul sito Iveser.

Da segnalare, oltre alle tradizionali Cerimonie istituzionali, la possibilità di diverse visite ai luoghi della memoria della Resistenza locale, tra le quali, oltre ai tradizionali percorsi della memoria veneziani del 25 aprile a Cannaregio, prima della Cerimonia ufficiale in Ghetto, e a Sant’Elena alle 16, anche un itinerario a Carpenedo il 26 aprile alle 10 e uno, di nuovo a Sant’Elena, alle 10,30 con letture teatrali e performances; uno a Marghera il 27 aprile alle 10; uno il 3 maggio alle 16 a Castello. Sempre il 3 maggio la commemorazione di Munaretto, Scaramuzza e Zia in Piazza Munaretto a Zelarino valorizzerà un altro luogo della memoria della Resistenza. Accanto a questi itinerari, anche alcune conferenze dedicate ai luoghi della Resistenza veneziani (il 29 aprile a Catene; il 2 maggio pomeriggio a Marghera) e diversi incontri di Trekking della Sezione Triveneto Trekking Italia che saranno presentati all’M9 il 1 aprile, e poi si svolgeranno nelle settimane successive, uno il 3 maggio a Pian dele Femene. Attenzione sarà dedicata anche ad alcuni protagonisti della Resistenza sul territorio (la presentazione del libro su Garbin alla sala consigliare del Lido il 29 aprile alle 17; la conferenza su Ferretto e la resistenza al Liceo Bruno-Franchetti la mattina del 30 aprile; la presentazione del libro su Leone Moressa alla Libreria Coop di Mestre il 30 aprile alle 17,30) e un incontro verrà dedicato ai Graffiti Resistenti. Occupazione nazifascista, liberazione e lotta politica testimoniati dalle pietre di Venezia di Alberto Toso Fei e Desi Marangon, alla Scoletta dei Calegheri, il 24 aprile alle 17,30.

Ci saranno poi alcuni concerti: all’M9, il 25 aprile alle 19, il concerto dei Cuerdas Trio di chitarre con repertorio di brani della resistenza e delle guerre d’indipendenza ispanoamericane; al Petrolchimico il 1 maggio, alle 17, organizzato dai sindacati, il concerto di Furio e gli Ska-J.

Saranno poi visibili diverse mostre: una piccola mostra su Ca’ Foscari e la Resistenza è già visibile nella sede centrale dell’Ateneo veneziano, e sarà aperta fino al 30 aprile; quella dell’Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, che sarà inaugurata il 23; e quella del Liceo Artistico di Venezia, esposta all’Iveser e inaugurata il 30 aprile, intitolata “Tempo di Resistere”. Ci saranno poi due mostre online, visibili dal 25 aprile: La stagione della Liberazione. L’Archivio di Stato di Venezia per l’anniversario 1945-2025 dell’Archivio di Stato di Venezia e una mostra dedicata a Costantino Dardi e Daria Ripa di Meana. Progetto per il concorso per il Museo della Resistenza nella Risiera di San Sabba a Trieste, 1966-1968, organizzata dallo Iuav.

Tra i momenti di socializzazione proposti ci sono anche il Rancio Partigiano organizzato dall’Anpi di Mestre a Forte Marghera alle 13 del 25 aprile e un Aperitivo resistente, alle 17,30 del 27 aprile organizzato da Udu Venezia al Bar Canton in Fondamenta dell’Arzere.

Il Festival è un progetto promosso dall’Istituto veneziano della storia della Resistenza e della società contemporanea (Iveser) insieme alle associazioni partigiane (i tre Anpi – provinciale, 7 Martiri e Mestre – insieme ad Anppia e Fiap Gl) e a tantissime associazioni e istituzioni del territorio: Archivio di Stato, Ateneo Veneto, Biblioteca Nazionale Marciana, Centro Tedesco di Studi Veneziani, Comunità Ebraica di Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti, Iuav, M9, Università Ca’ Foscari, l’Istituto d’Istruzione Bruno-Franchetti, i sindacati – Cgil, Cisl, Uil – e Acli Venezia, Articolo 21, Associazione Conte Giuponi APS, Associazione Divisione Acqui, Associazione Esodo, Associazione Quedro, Collettivo Cinematografico, Compagno è il mondo, Fondazione Rinascita 2007, Fondazione Pellicani, Movimento per la giustizia Art. 3, Quarta Parete, Resistenze, Rete degli studenti Medi, Sentieri Partigiani, StoriAmestre, Unione degli universitari, con il patrocino del Comune di Venezia.

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