Il ritorno della coda

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— Compagno, chi è l’ultimo qui?

— Forse io, ma dietro di me c’è ancora una donna col paltò blu.

— Allora io sarei dopo di lei?

— Sì. Tornerà subito. Mettetevi dietro di me, intanto.

Vladimir Sorokin, La coda

“Chi è l’ultimo?” era la classica domanda che si poneva entrando in una coda (očered’) in epoca sovietica.

Con questa espressione, Vladimir Sorokin, nell’incipit del suo romanzo La coda, scritto nel 1982-1983 e pubblicato nel 1985, tradotto per Guanda da Pietro A. Zveteremich nel 1988 e riproposto nel 2013, dà forma a uno dei simboli più noti dell’economia sovietica: la scarsità. Nel corso della storia dell’Unione Sovietica, dagli anni Trenta alla stagnazione brežneviana, fino alla perestrojka, le code, seppur determinate da fattori storico-economici diversi, sono state una costante della quotidianità dei cittadini sovietici. Si faceva la fila per qualsiasi cosa: abbigliamento di buona qualità, generi alimentari, vodka, scarpe, mobili, elettrodomestici, altri beni di consumo e, negli anni Settanta, anche prodotti di importazione (jeans americani, maglieria italiana o scarpe tedesche).

La coda, secondo Sorokin, “era quasi un surrogato della chiesa”. Restando in piedi per ore, le persone partecipavano a una sorta di rituale al termine del quale, invece dell’Eucaristia e dell’assoluzione dei peccati, ricevevano generi alimentari e prodotti manifatturieri.

A prima vista, la coda poteva sembrare egualitaria: formalmente dava la precedenza a chi era arrivato prima, ma, in realtà, era caratterizzata da una forte disuguaglianza tra chi dipendeva dalla distribuzione ordinaria e chi, invece, poteva servirsi di reti personali (il sistema del blat), canali professionali o altre forme di accesso privilegiato.

Intervistato da Meduza nel 2020, l’analista e giornalista russo Andrei Kolesnikov ricordava che la totale inefficienza di un’economia pianificata, non di mercato, costituiva uno dei problemi più profondi del sistema sovietico. Nella maggior parte dei casi, venivano prodotti dei beni che non corrispondevano alla domanda reale, ma a una domanda creata artificialmente dall’economia pianificata. Di conseguenza, cresceva la cosiddetta “domanda insoddisfatta”: i cittadini disponevano di denaro, ma potevano acquistare ben poco.

Oggi, a decenni dalla crisi degli anni Novanta, nella Federazione Russa la coda è tornata.

Vladimir Putin non ha reintrodotto l’economia pianificata e le cause della scarsità attuale sono profondamente diverse. Ma la ricomparsa delle code è l’espressione di un potere politico disposto a sacrificare il benessere della popolazione pur di perseguire i propri scopi: in questo caso, ottenere la vittoria in Ucraina in una guerra di aggressione che si trascina da più di quattro anni.

Code nei negozi alimentari negli ultimi anni dell’epoca sovietica (da MIKRU)

Le code rappresentano, inoltre, il tradimento della promessa sulla quale Putin ha costruito il contratto sociale con i cittadini e la base della propria legittimità: stabilità economica, ordine e superamento del caos degli anni Novanta. Dopo avere promesso ai russi sicurezza, grandezza e riscatto, il Cremlino restituisce loro incertezza, scarsità e tempo trascorso in fila.

Gli attacchi ucraini con droni a lungo raggio contro le raffinerie e le infrastrutture energetiche e logistiche russe hanno causato chiusure, razionamenti e difficoltà di approvvigionamento, generando una crisi prima locale e poi nazionale.

Dopo gli attacchi condotti negli anni precedenti contro le infrastrutture petrolifere russe, nel maggio 2026 le operazioni ucraine si sono intensificate. L’escalation ha interessato inizialmente soprattutto la Crimea: l’obiettivo era quello di trasformare la penisola “in un’isola”, interrompendo le catene di approvvigionamento russe e isolando la Crimea dalla Russia continentale.

Secondo quanto riportato da Pjotr Sauer sul Guardian, l’Ucraina ha, infatti, concentrato i suoi attacchi sulle principali vie di trasporto che riforniscono la Crimea, in particolare sull’autostrada Novorossija, un corridoio logistico fondamentale che collega la penisola alla regione russa di Rostov passando per le città occupate di Melitopol’ e Mariupol’. Ad oggi, la Crimea è la regione più colpita: nella penisola è stato introdotto il razionamento del carburante e sono stati ridotti gli orari di apertura di negozi e caffè.

I recenti attacchi hanno costretto i residenti a trascorrere ore in coda. Le autorità locali hanno limitato e, in alcuni casi, sospeso la vendita di carburante ai privati. Secondo Meduza, mentre la benzina scompariva dai distributori, si è sviluppato anche un mercato nero del carburante: alcuni cittadini della Crimea e di Sebastopoli hanno iniziato a pubblicare annunci sul sito di compravendita Avito per vendere la benzina a 200-350 rubli al litro, almeno il doppio del prezzo ufficiale.

Mentre la crisi si aggravava in Crimea, sono emerse difficoltà di approvvigionamento e restrizioni anche in diverse regioni della Federazione, dalla Russia meridionale alla Siberia.

La svolta politica e simbolica è avvenuta il 18 giugno, quando le forze ucraine hanno colpito per la seconda volta in pochi giorni la raffineria di Kapotnja, nel sud-est di Mosca. L’impianto, di proprietà di Gazprom Neft, costituisce uno dei principali centri di approvvigionamento della capitale e della regione circostante. In quella fase Mosca non registrava ancora la stessa carenza osservata in Crimea e nel sud del Paese, ma presso le stazioni di un importante operatore privato i prezzi erano già aumentati notevolmente.

Nei giorni successivi, a causa del fermo della raffineria moscovita e del moltiplicarsi degli attacchi contro altri grandi impianti, la crisi si è aggravata. Secondo Reuters, alla fine di giugno gli automobilisti in quasi tutta la Russia erano soggetti a limiti sulla quantità di carburante acquistabile, con restrizioni particolarmente severe nei territori ucraini occupati, in gran parte della Russia meridionale e in Siberia. Solo Mosca e poche altre regioni remote non avevano ancora introdotto limitazioni formali, sebbene anche nella capitale alcuni distributori fossero chiusi e presso altri si fossero formate lunghe code.

La scarsità non era più un fenomeno locale, ma aveva ormai assunto una dimensione nazionale.

Con l’attacco del 6 luglio alla raffineria di Omsk, la più grande del Paese, situata a circa 2.700 chilometri dal territorio controllato dall’Ucraina, quasi tutte le principali raffinerie russe risultavano ormai essere state colpite almeno una volta. Due giorni prima era stato attaccato anche un terminal petrolifero della città di San Pietroburgo.

Per compensare la riduzione della produzione interna, la Russia ha incrementato le importazioni dalla Bielorussia, ha iniziato a importare benzina dall’India, uno dei principali acquirenti di petrolio russo, e a luglio ha ricevuto dal Kazakistan un primo carico di circa 1.000 tonnellate di benzina, destinato a una regione della Russia centrale.

In questi mesi le code hanno rappresentato l’inquietudine e la frustrazione di un Paese che sta portando sulle proprie spalle le conseguenze economiche dell’invasione dell’Ucraina.

Le interminabili attese ai distributori di benzina, in alcuni casi, hanno spinto gli automobilisti a condividere mappe e informazioni sulle stazioni ancora rifornite. In altri casi, la tensione è sfociata in scontri, risse e aggressioni anche con spray urticante, come documentato da diversi video diffusi in rete. Nella città siberiana di Ust-Ordynskij un’automobile ha superato decine di veicoli in coda dirigendosi verso il distributore: nel giro di pochi minuti, come riporta il Guardian, gli automobilisti hanno iniziato a urlare, mentre molti riprendevano la scena con il cellulare, e un agente di polizia ha estratto la pistola per riportare la calma.

Meduza ha riferito anche di un uomo di ottant’anni morto in una stazione di servizio a Lys’va, nel Territorio di Perm. Secondo il quotidiano locale Iskra, l’uomo si era sentito male mentre era in fila per fare rifornimento. Per evitare nuovi scontri nella Russia meridionale, una delle zone più colpite dalla carenza di carburante insieme alla Siberia orientale, le autorità hanno deciso di dispiegare pattuglie cosacche per mantenere l’ordine presso le stazioni di servizio delle località balneari del Mar Nero.

Parallelamente, si è diffuso un nuovo fenomeno – il cosiddetto “turismo del carburante” – che ha visto alcuni automobilisti attraversare i confini con la Cina e il Kazakistan per fare il pieno.

Dalla metà di luglio, secondo Reuters, grazie alle forniture di benzina provenienti dagli Urali e dalla Siberia e a quelle importate dalla Bielorussia, la situazione si è stabilizzata a Mosca e nella regione circostante, cui è stata data priorità in quanto centro politico ed economico in cui vivono 22 milioni di persone.

Tuttavia, la crisi permane in altre aree: in Crimea, in varie regioni meridionali e siberiane e nell’Estremo Oriente russo persistono restrizioni, razionamenti, code e difficoltà di approvvigionamento.

Putin, intervenendo alla fine di giugno alla televisione di Stato russa, ha ammesso che gli attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche stavano incidendo sulle forniture interne di carburante. “Certo, creano problemi, è ovvio”, ha affermato Putin. “Al momento stiamo registrando qualche carenza, ma non è critica.”

Di fronte all’aggravarsi della crisi, il vicepremier Aleksandr Novak ha affermato che le misure finora introdotte, tra cui il divieto di esportazione dei prodotti petroliferi, l’aumento dell’offerta attraverso le importazioni, l’incremento dei volumi di produzione e la riprogrammazione degli interventi di manutenzione delle raffinerie, hanno parzialmente stabilizzato il mercato. Ha, tuttavia, ammesso che la situazione è tesa in alcune regioni, soprattutto in Siberia. Secondo quanto riferito da Reuters, Novak ha dichiarato che il divieto di esportare benzina sarà prorogato fino alla fine dell’anno, mentre quello relativo al gasolio sarà revocato “non appena il mercato si riprenderà”.

Il governo ha, inoltre, raccomandato di dare priorità alle forniture destinate ai clienti statali e alle esigenze municipali, seguite da quelle per la difesa, le ferrovie e altri settori strategici, collocando all’ultimo posto le stazioni di servizio.

Gli analisti intervistati da Kommersant hanno invitato a non attendersi una rapida ripresa del mercato. L’equilibrio tra domanda e offerta non può essere ristabilito dall’oggi al domani, hanno affermato, e un aumento significativo della produzione sarà possibile solo verso la fine dell’anno.

Intanto, la macchina della propaganda di Stato si è mobilitata per esortare i cittadini ad avere pazienza, ricordando le crisi che la Russia ha già superato in passato.

E come sta reagendo l’opinione pubblica?

Secondo Kolesnikov, “la stanchezza diffusa nei confronti della guerra si sta trasformando in irritazione generale”. Tuttavia, l’analista ritiene improbabile che le carenze possano scatenare proteste su larga scala nel sistema politico russo, sottoposto a uno stretto controllo. “Si registra sicuramente uno stato di shock, ma l’assenza di mezzi concreti per influire sulla situazione – e i rischi legati al tentativo di farlo – rendono improbabili le proteste.”

Da eco lontana, la guerra in Ucraina è divenuta, d’un tratto, reale per molti cittadini russi, costretti a fare i conti con la scarsità di benzina in un Paese che è tra i maggiori produttori di petrolio al mondo.

Immagine di copertina: Coda ai distributori di benzina.

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