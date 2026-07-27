Percezione e incendi

Giorni fa mi ero soffermato sul problema della percezione e dell’uso che se ne fa talora, cercando di negare quel che chiunque percepisce e magari cercando di sostituire una percezione con un discorso. Avevo dimenticato di sottolineare un problema importante: a volte, si crea – volontariamente o meno, questo è un altro problema – una cortina di silenzio su un fenomeno evidente, mettendo in primo piano o le sue conseguenze o un altro fenomeno, laterale.

Adesso, purtroppo, posso fare un esempio chiaro: quello degli incendi, che stanno devastando intere regioni della Francia e della Spagna ma che anche da noi sono impressionanti. Ebbene: novanta per cento di questi incendi sono provocati dall’uomo. Un fenomeno spaventoso. Sì, ci sono anche incendi causati da fulmini, da cortocircuiti, da cavi dell’alta tensione crollati a terra ma sono sì e no il sette/otto per cento. Sì, ci sono cause concomitanti, tipo la secchezza dei sottoboschi o l’alta temperatura ma… avete mai provato a gettare la classica cicca di sigaretta in un bosco? È assai raro che attacchi il fuoco, può succedere ma è raro (non fatelo, comunque). È molto più sicuro gettare una tanica di benzina e poi accendere le stoppie imbevute. A Fontainebleau la polizia ha trovato dieci punti di innesco (appunto con contenitori di benzina) ed è riuscita ad arrestare quattro persone. Ieri, il sindaco del Comune del Gargano ha dichiarato che gli incendi erano certamente di natura dolosa.

Cosa voglio dire? Che lo sanno tutti che questi incendi sono provocati dall’uomo, ma che questo raccapricciante fenomeno non viene mai posto in primo piano, reso percettibile e condiviso e reso “ragionabile”, perché non basta saperlo, ma è importante potersene chiedere il perché. Ce la prendiamo con i cambiamenti climatici, che certamente ci sono e sono gravissimi ma che solo amplificano gli effetti della distruttività umana e non segnaliamo questo fenomeno agghiacciante e diffuso in buona parte di Europa, degli incendiari. Non c’è traccia di una campagna di stampa contro gli incendiari, né c’è una o più campagne governative contro questo tipo di delinquenza. Ci si passa sopra, quasi che si trattasse di quattro cretini, magari contadini scontenti, disoccupati che sperano di esser assunti nei servizi antincendi, pastori che sperano di avere nuovi pascoli. Badate: può darsi benissimo che, localmente, ci siano motivazioni (comunque delinquenziali) di questo tipo. Ma il fatto che sia diventato un costume collettivo e che ampie regioni d’Europa siano devastate da questo “costume” non viene affatto sottolineato.

A me sembra che questo sia un esempio drammatico di nascondimento di un dato percettibile e – badate – noto. Perché? Forse perché non è affatto facile pensarci su. Eppure, credo che questo degli incendi faccia parte di quella tendenza diffusa a distruggere anziché pensare che sta inquinando il nostro mondo attuale. Può darsi che questo sia un modo di distruggere proprio di certe categorie sociali e che tra questi delinquenti e altri (pensate a quel che è accaduto in Val di Susa o anche a Trump) non ci sia apparente collegamento. Ma non sarebbe fortemente inquietante o proprio spaventoso se invece fossero diverse manifestazioni della stessa tendenza?



Evacuate mille persone da Peschici sul Gargano a causa di diversi incendi. Circa trecentio turisti di alcuni camping di Peschici sono stati trasferiti a Vieste e alloggiati in alcune palestre e strutture messe a disposizione dal Comune

Immagine di copertina: Foto satellitare mostra il fumo degli incendi di Spagna e Francia l’Italia

Percezione e incendi was last modified: by

Percezione e incendi ultima modifica: da