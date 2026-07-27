Sogni, fratelli e Altrove. Conversando con Bernardo Notargiacomo

Non lo sapevo nemmeno che questo romanzo esistesse, neppure il suo autore, me li segnala un’amica che conosce il mio debole per le storie surreali, le favole, i sogni. Ordino il libro all’editore, Atlantide, mi arriva subito, mi colpisce il disegno di copertina – scopro poi che è del romanziere – mi cattura una frase sul retro: “Era stato mio fratello a spiegarmi che l’oscurità è il regno dei sogni e che proprio grazie al buio puoi nasconderti e diventare chi vuoi”. Comincio a leggerlo, per qualche sera sarà il libro che ti aspetta, uno di quelli rari che non vedi l’ora di continuare. Racconta di Adriano, ha solo undici anni quando una telefonata da Londra annuncia la morte di Giorgio, il fratello maggiore, il modello indiscusso. La famiglia sprofonda nel lutto, la madre continua ad apparecchiare per quattro, il padre si trincera dietro i suoi giornali, Adriano si ostina a vivere nel ricordo di questo fratello amante dei libri di cavalleria, delle storie eroiche e lontane. Finché una notte Giorgio gli appare in sogno e inizia un’avventura a perdifiato tra medium, psicologi, strani amici di famiglia …

Bernardo Notargiacomo, ma non è la trama, anche se costruita con celata abilità artigiana, il pregio fondamentale del libro. È la magia. Non a caso l’epigrafe del libro riporta i versi del poeta giapponese Kakinomoto No Hitomaro:

Nessuno potrà

vedermi né chiedermi

qualcosa – In sogno

verrò da te stanotte,

non chiudere la porta al sogno.

Quanto ha influito l’Oriente nella sua formazione?

L’amore per l’Asia c’è, ma non è qualcosa che mi identifichi più di altri amori. In questo caso, la dimensione segreta e personalissima del sogno, che è fondamentale nel mio romanzo, è perfettamente rappresentata da questa poesia giapponese molto antica, che trovai in una raccolta (Il Muschio e la Rugiada). Ho aspettato tanti anni per utilizzarla, proprio come epigrafe e proprio per questo libro, che ha avuto una gestazione molto lunga, interrotta da esperienze diverse e da altre pubblicazioni. In Asia cominciai ad andarci a 21 anni, e fu una decisione inizialmente dovuta a fattori economici. Erano viaggi convenienti, e riuscivo a restare fuori per molto tempo. Da ragazzino tracciavo rotte sui vecchi atlanti geografici dei miei zii col pennarello rosso, sognando di circumnavigare i continenti, e andavo alla stazione Termini con un mio caro amico solo per guardare i treni in partenza, sognando di arrivare chissà dove.

La vera e propria cultura asiatica, che per me si è tradotta in lettura di molti classici e frequentazione di templi, ma senza mai seguire nulla di specifico, è arrivata molto dopo. In particolare dopo aver scritto La Pittura e la Pizza, un racconto lungo che pubblicai con Castelvecchi. Qualcuno mi chiese se avessi letto il libro di Herrigel sullo Zen e il Tiro con l’Arco, riscontrando alcune corrispondenze. Non ne sapevo nulla, così approfondii. Ma l’Altrove, se così vogliamo chiamarlo, è dappertutto. In molti aspetti della realtà e in molte culture. Anche nella propria.

“Il fratello leggendario” è un romanzo di formazione. Nella sua formazione di scrittore quanto hanno influito i genitori? Un pittore di successo e una storica d’arte di prima fila.

Non saprei. Per me restano sempre quei ragazzi di 17 e 20 anni, l’età che avevano quando io nacqui. Il ruolo sociale non mi interessa molto, quanto invece l’energia impiegata in ciò che si ama. E allora sì, posso dire che crescere con un pittore che dipinge in casa – perché ancora troppo giovane per avere uno studio – e imbratta la cucina di plastilina per scaldarla vicino ai fornelli e utilizzarla per le proprie sculture, o avere una madre ragazza che ti mostra le foto dei capolavori del Barocco, o pranzare a un tavolo tondo dipinto con lo spray a stelle bianche e una striscia rossa per renderlo pop, sicuramente ha influito sul mio senso di immaginazione e libertà.

L’arte è sempre stata dentro casa, e io stesso nacqui con una gigantesca propensione al disegno, che non ho mai approfondito in modo tecnico. Però le maestre, quando ero bambino, mi lasciavano disegnare a ruota libera, sapendo che ero in grado di seguire comunque la lezione. I miei come dicevo erano giovanissimi quando nacqui, quindi non si trattò di un classico nucleo familiare. Spesso uscivano e io ero affidato a legioni di parenti e amici. Il che è stato un gran bene. Nel tempo ho conosciuto tanta gente, molti artisti, molti posti. Due cose mi restano più impresse del resto. Mio padre e io che tiriamo frecce (con punta di ferro) contro le nuvole in alto, e poi scappiamo via veloci per non essere trafitti. Mia madre che mi dice questa frase indimenticabile: “Se vuoi avere tanto, devi volere tantissimo. Se vuoi tantissimo, devi volere l’impossibile, e devi crederci”.

“Ricordo ancora la prima volta che lo sognai, in modo nitido, come se mi fossi appena svegliato e stessi riabbracciando la realtà intorno a me” dice Adriano, il protagonista del suo libro. Lei ricorda i sogni al risveglio?

Ultimamente non molto. Però, come in parte accade nel libro, a volte sono riuscito a riattivare un sogno dopo essermi svegliato, come se stessi seguendo una serie a puntate e volessi sapere come andava a finire. Anche tre volte di seguito.

Il sogno e la realtà non differiscono troppo, se consideriamo pensieri e retro-pensieri come parte della nostra realtà. In sogno rielaboriamo e creiamo connessioni.

Questo non è il suo primo romanzo, ci racconti qualcosa dei predecessori.

Il primo fu, come dicevo prima, un racconto lungo (o forse un romanzetto breve, chissà) e si intitolava La Pittura e la Pizza. Lo pubblicai con Castelvecchi. Se vogliamo categorizzarlo, direi che si tratta di una storia Zen, ma allora non sapevo si dicesse così. Quindi forse eviterei. Affronta il tema dell’ispirazione e narra le avventure di un giovanissimo artista che non riesce più a dipingere ma, dopo aver sognato Jackson Pollock, ne riceve un’importante lezione e un suggerimento. Ciò porterà a un’illuminazione finale che sbloccherà la sua creatività. Il successivo è stato La Memoria degli Alberi, che ho pubblicato con Piemme. Un romanzo, ma soprattutto un apologo filosofico. Una storia ambientata un paio di secoli fa, che vede protagonista il mondo vegetale e fa riflettere su quale sia il ruolo dell’essere umano su un pianeta del quale, in realtà, è solo ospite.

Dal suo curriculum vedo che ha viaggiato mezzo mondo, lavorato nella pubblicità, aperto un ristorante alternativo a New York. Come se la cava tra i fornelli? Magari ci regala una ricetta tutta per i lettori di Ytali.

Mezzo mondo è un po’ eccessivo. Diciamo che ho sempre amato viaggiare e, da quando ero giovane, ho spesso subordinato qualsiasi altro lusso del vivere al viaggio, anche a costo di farlo con poco e andare in giro all’avventura, il che comunque fa parte del gioco e ha una sua bellezza. Da quando, però, una dozzina di anni fa sono andato a New York per stare con mia moglie, che là viveva dal ’95, ho praticamente smesso di farlo. Il viaggio è diventato il posto stesso. Eppure lì mi è sembrato di cambiare luogo ogni giorno, interagendo con una quantità incredibile di culture, buttandomi a parlare in lingue non mie. A volte sono stato costretto, perché lì la vita è piuttosto difficile e devi darti da fare. Mia moglie, con cui ci conosciamo dal 1986 e che allora fu una coinvolgente storia estiva – poi rimasta sospesa fino al nostro ricongiungimento – dopo intere vite trascorse e rispettivi divorzi – è sempre stata una chef prodigiosa. Ha studiato sotto il migliore dei mentori, sua madre, che le ha insegnato a riconoscere gli ingredienti fin da quando aveva 5 anni. Dopo aver vinto la Carta Verde alla famosa lotteria, ha messo su diversi ristoranti laggiù. Io avevo lavorato in pubblicità. È venuto naturale, in un momento di stasi in cui nulla sembrava funzionare, unire le forze e creare qualcosa che ci facesse ripartire. Sono stati anni duri, e tuttavia bellissimi, in cui abbiamo affrontato grandi difficoltà, tra cui soprattutto il Covid. È successo di tutto, e abbiamo dovuto creare una routine per affrontare lo stress ed essere condizionati fisicamente. Ma imparare a cavarcela, scardinando e decostruendo i problemi, è stata una lezione importante. Ecco, direi che la preziosa ricetta in realtà è questa. Di meglio non so fare. Sono bravo nelle zuppe e nelle insalate. Per le cose fondamentali, in cucina mia moglie vince a mani basse.

Dopo tanto girare è tornato in Italia. L’ha trovata cambiata? Oppure ha notato che è ancora una repubblica fondata sul lamento?

Tornare è stato molto bello. L’ho trovata uguale ma più valorizzata, più internazionale e più in grado di farsi amare del solito, nonostante il nostro sia un Paese da sempre ampiamente amato e idealizzato dal resto del mondo. Su alcuni aspetti è tutto l’opposto degli Stati Uniti, e in particolare di New York. È vero, c’è una propensione al lamento e al giudizio, pratiche – per ragioni credo legate al puritanesimo – poco in voga laggiù, però c’è una qualità della vita intesa come interazione sociale e diritti di base, che lì non sembra garantita. Poi, certo, ci sono i problemi di sempre. In generale, ho sempre avuto la sensazione che qui ci sia una visione più difensiva e diffidente, mentre laggiù una più dinamica e intraprendente. Questo è normale, in un ambiente che si fonda sul denaro. L’invidia sociale là non rende. Preferiscono capire come si possa avere successo studiando chi l’ha ottenuto, senza invidiarlo, ma servendosene come di un mentore. In generale, c’è una mentalità meno riflessiva ma anche meno pessimista, e di sicuro molto organizzata. Su questo, ci sono studi specializzati. Io riporto solo osservazioni personali.

Per salutarci: un’anticipazione sul prossimo libro in cantiere?

Ho varie idee in mente, e non tutte necessariamente di narrativa. Non per forza romanzi, intendo. Vorrei condividere un mio punto di vista sulle cose, ma senza indicare nulla. Poi, certo, prendo nota di storie possibili. Quello lo faccio da sempre. Non sono uno che si siede ogni giorno davanti al computer per scrivere comunque. Preferisco avere sempre con me un blocco e una penna. Quando qualcosa di interessante emerge, faccio come quei detective dei film che appendono al muro fotografie e annotazioni, cercando un filo che le unisca, per avere chiara la via da percorrere.

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