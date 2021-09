Completato lo scrutinio dei voti, si potranno fare i raffronti con le ultime tre elezioni per il rinnovo del Bundestag, in termini di voti reali e in termini di percentuali e, su quella base, osservare i flussi elettorali. Importante anche il dato dell’affluenza, alto nel 2017 con il 76,2 per cento, 4,7 punti in più rispetto a quello del 2013, a sua volta in leggera crescita rispetto a quello del 2009.

Dati da Wikipedia

Immagine di copertina: Da Twitter: Ha influito Angela #Merkel nella politica tedesca? Guardate un po’ questi messaggi di #CDU e #SPD. A sinistra la CDU: “Per uno Stato in cui anche un uomo può diventare cancellierA”. A destra l’SPD, con la foto di #Scholz: “Lui può (diventare) cancellierA”. @dodo_nicolai [Leonardo Nicolai]

Germania. Come andò nel 2017, 2013, 2009 was last modified: by